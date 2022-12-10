Ринок нерухомості після війни: які квартири будуть добре продаватися і чому

Що буде з цінами на нерухомість після війни та які квартири краще продаватимуться — читайте в матеріалі ТСН.ua.

За словами громадського діяча, девелопера, депутата Львівської міської ради Назарія Бербеки, ринок нерухомості після війни не повинен зазнати радикальних змін. Особливо в тому, що стосується запитів клієнтів. Хоча додадуться і нові побажання.

Також експерт додає, що насправді спрогнозувати, коли ринок нерухомості запрацює хоча б на половину своєї потужності, складно. Не зовсім і зрозуміло те, яким він стане після перемоги України. Тут все залежить від різних факторів: тривалості бойових дій, сили руйнувань тощо.

Вже нині в багатьох регіонах України ціни на нерухомість, навіть на квартири в новобудовах, сильно впали. Хоча таке житло і вважалося завжди найбільш привабливим в плані інвестицій. Одні втікають від війни, а інші думають, як заробити після перемоги.

В яке житло можна інвестувати вже зараз

Насамперед, потрібно враховувати ризики, адже нині ніхто не може дати вам гарантій того, що житло вціліє. За словами фахівців, наразі в Україні немає повністю безпечного місця.

Однак все ж можна спробувати мінімізувати ризики. Краще обирати чинний об'єкт, будівельний майданчик, який продовжує працювати навіть в умовах війни, а не тимчаосов заморожену нерухомість. Оптимальна будівельна динаміка — якщо за один місяць готовність складає 8-10%.

Просто купити будь-яку квартиру для майбутнього перепродавання недостатньо.

Нерухомість після війни: які квартири матимуть попит

Традиційними запитами клієнтів Назарій Бербека називає:

квартири в компактних кварталах або в змішаній забудові різної поверховості, де крім житла ще є все необхідна інфраструктура (аптеки, кав'ярні, офіси, продуктові магазини і супермаркети, дитячі майданчики, школи тощо);

наявність поряд комфортної зони відпочинку та/чи прогулянкових алей;

безпечні внутрішні двори без автомобілів.

Однак, крім цього клієнти будуть звертати увагу на інші показники. Зокрема, після війни буде надзвичайно важливою безпечність комплексу (наявність підземних паркінгів, які можна за потреби використовувати як укриття). Це вже навіть не тренд, а реальність, до якої доведеться пристосовуватися.

За словами фахівця увага також буде прикута до інклюзивності житла та інфраструктури. Навколо забудови повинна бути зручна прибудинкова територія, до квартир — комфортний доступ. Про ці фактори мова йде вже давно, але після війни вони стануть ще більш актуальними.

Цікаво, що 90% людей, які можуть вже сьогодні придбати житло, хочуть лише готові квартири, які ввели в експлуатацію 2022 року. До кінця 2023 року згодні чекати мало покупців. І це нормально, на думку Бербеки. Адже кожному клієнту потрібна впевненість у тому, що він надійно вклав свої заощадження.

Як квартири будуть купувати після війни в першу чергу

В мирний час особливий попит був на однокімнатні квартири. Свою популярність вони не втратять і після перемоги. Однак на думку експертів, краще обирати двокімнатні помешкання розміром 65 — 80 кв.м. Обов'язково поцікавтеся охороною та безпекою об'єкту нерухомості. А ще дізнайтеся, чи планує забудовник встановлювати сонячні панелі або генератори, щоб в крайньому випадку забезпечити будинку хоча б часткову автономію.

Що буде з цінами на нерухомість після війни

Вже влітку 2022 року ціни на ринку нерухомості зросли, особливо в гривневому еквіваленті. В середньому ціна на квадратний метр більша за ту, яка була ще в лютому 2022 року. Це, за словами Назарія Бербеки, цілком нормально для країни, в якій іде війна. Тенденція зростання продовжиться і після війни.

На вартість житла, насамперед, впливають бажання клієнтів, темпи відновлення будівництва, послаблення гривні відносно долара, віддаленість регіону від бойових дій тощо.

До всього цього додається також суттєве здорожчання будівельних матеріалів, ускладенння логістики.