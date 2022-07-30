Ринок праці під час війни: які професії у майбутньому стануть затребуваними, а які втратять попит

Від початку війни попит на робочу силу різко скоротився, але уже у квітні шукачів роботи знову побільшало.

Натомість кількість вакансій збільшується вкрай повільно, навіть у сфері ІТ-сфері через глибокий економічний спад, невизначеністю та скороченням фінансових ресурсів підприємств.

Про це йдеться в інфляційному звіті, підготовленому НБУ.

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"У перші тижні повномасштабної війни різко скоротилася як кількість вакансій, так і резюме. Проте від квітня кількість шукачів роботи почала стрімко зростати, у тому числі через повернення частини мігрантів, а також порівняно низький фінансовий запас міцності домогосподарств після ковідної кризи", - йдеться у повідомленні.

Водночас, у ньому наголошується, що у подальшому відновлення економічної активності сприятиме пожвавленню попиту на робочу силу. Ймовірно, відчутно зміниться його структура.

Зокрема значним попитом користуватимуться:

працівники на відновлення інфраструктури,

робітники виробничих потужностей,

працівники у логістиці.

"Натомість попит на працівників промислових видів діяльності залишатиметься порівняно слабким, оскільки відновлення зруйнованих виробничих потужностей потребуватиме значного часу. З іншого боку, скорочення робочої сили, зокрема виїзд працездатного населення за кордон, може призвести до гострого дефіциту працівників у окремих галузях. Усе це поглибить наявні диспропорції на ринку праці", - зазначається у звіті.

Раніше писали, куди можна влаштуватися на роботу під час війни без досвіду. Лідирує серед регіонів із найбільшою кількістю пропозицій зараз Львів та область.

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