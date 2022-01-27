Не судимий і не одружений: що відомо про 20-річного нацгвардійця, який влаштував стрілянину у Дніпрі

Не судимий і не одружений: що відомо про 20-річного нацгвардійця, який влаштував стрілянину у Дніпрі

20-річного Артема Рябчука оголошено у розшук.

У Дніпрі на території заводу "Південмаш" 20-річний нацгвардієць розстріляв товаришів по службі. В результаті загинули 4 нацгвардійців та одна цивільна жінка, ще 5 отримали поранення.

Стрілець з місця події втік, його розшукує поліція.

Підозрюваному 20 років, він родом з Ізмаїла Одеської області.

Як повідомила журналістка ТСН з Дніпра Ольга Павловська, хлопець був несудимий, неодружений. Свого часу закінчив аграрно-технічний коледж і до служби деякий час працював комірником.

"Вже відомі його прикмети – зріст 194 сантиметри, карі очі, темне коротке волосся. Його наразі шукають не лише у Дніпрі, але й у сусідніх областях", - зазначила Павловська.

У Нацгвардії повідомляють, що за підзрюваним відхилень не помічали.

"Він служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Жодних відхилень у нього не спостерігалося, він також не входив до групи військовослужбовців, за якою спостерігали психологи. Щодо поранених військовослужбовців, то у них травми кінцівок", - розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук.

Як повідомив колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, в обов'язки Артема Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш".

Він був призовником термінової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

"Насамперед перед слідством стоятиме питання: що послужило мотивом для того, щоб скоїти такий жахливий злочин? Вивчатиметься питання, чи не піддавався військовослужбовець психологічному тиску в колективі. А також те, як він проходив медичну комісію з висновків якої йому надали право доступу до бойової зброї. У будь-якому разі за масове вбивство він нестиме найжорстокіше покарання. Зараз найважливіше, це якнайшвидше знайти і затримати Артема Рябчука, поки він не встиг вчинити нових злочинів", - повідомив Геращенко.

Стало відомо, що стрільця затримали.

Нагадаємо, що у Дніпрі шукають військового, який розстріляв п’ятьох людей - військовослужбовців Національної гвардії.

Розстріл солдатів у Дніпрі: загинули п`ятеро людей, ще стільки ж зазнали поранень

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