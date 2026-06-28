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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
250
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Рішення про напад РФ на країну НАТО ухвалюватиме не Москва — адмірал Бауер

Кремль вже давно перебуває під сильним впливом Пекіна і не є повність самостійним гравцем.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Роб Бауер

Роб Бауер / © Getty Images

Війна Росії проти України триває насамперед тому, що Китай забезпечує Москву ресурсами, необхідними для виробництва озброєння, і таким чином дозволяє їй продовжувати бойові дії.

Таку думку висловив колишній голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

«Китайці фактично дозволяють Росії залишатися у війні. Вони забезпечують Росію всім необхідним для виробництва зброї. Тож китайці все ще можуть казати: „Ми не даємо зброї“, але вони буквально дають росіянам все необхідне для виробництва цієї зброї», — наголосив він.

На думку адмірала, Росія дедалі більше опиняється у залежному становищі від Китаю та фактично перетворюється на його молодшого партнера.

Бауер також припустив, що в разі потенційної агресії Росії проти країн НАТО ключові рішення можуть ухвалюватися не в Москві, а в Пекіні, зважаючи на дедалі сильніший вплив Китаю на російське керівництво.

Раніше повідомлялося, що Китай вкотре заперечив допомогу Російській Федерації, а заяви Північноатлантичного альянсу про співпрацю Пекіна й Москви назвав «хибними».

Ми раніше інформували, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс «дуже уважно відстежує все, що відбувається» у співпраці між Китаєм та агресоркою Росією.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
250
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