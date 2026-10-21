Обмеження Starlink серйозно вдарило по фронту / © Associated Press

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Уповільнення супутникового зв’язку від SpaceX на низькій навколоземній орбіті продовжує створювати серйозні проблеми для українських військових. Скорочення швидкості роботи систем Starlink і військової версії Starshield прямо впливає на ефективність протидії російським ударним БпЛА — як реактивним, так і з поршневими двигунами.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

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Обмеження Starlink ускладнює роботу ППО та логістику ЗСУ

Про те, що ліміт у 160 км/год під час руху для пакета Starshield залишається чинним, 19 жовтня повідомив Сергій «Флеш» Бескрестнов, який обіймає посаду радника президента з питань оборонних технологій.

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За його словами, таке обмеження блокує повноцінну передачу даних на дрони, якими ЗСУ перехоплюють ворожі «Герані».

Окрім цього, Бескрестнов підкреслив, що технічний бар’єр у швидкості суттєво зв’язує руки й українським реактивним безпілотникам-перехоплювачам.

Ускладнення ситуації на передовій підтвердили й на найвищому державному рівні. 19 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив:

«Ми продовжуємо відчувати обмеження швидкості на сервісах Starlink та Starshield на різних ділянках фронту, що підриває нашу фронтову логістику, удари середньої дальності та протиповітряні операції з протидії дронам».

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На відміну від цивільного й комерційного Starlink, спецпроєкт Starshield створювався компанією SpaceX спеціально для урядового сектору, маючи підвищений рівень захисту від завад та посилену безпеку. При цьому використання будь-яких сервісів супутникової мережі над територією РФ для ЗСУ залишається повністю заблокованим, оскільки розробники жорстко обмежили геозону роботи лише в межах міжнародно визнаних кордонів України.

Наслідки обмеження Starlink для українських військових вже мають чіткий вимір у цифрах. Аналіз даних Сил безпілотних систем України за період від 1 липня до 19 жовтня 2026 року свідчить, що швидкісні ліміти Starshield під час руху, про які підрозділи вперше сповістили 14 жовтня, завдали відчутного удару по українській кампанії ударів середньої дальності.

Найбільше від цих обмежень постраждала результативність ураження російських логістичних шляхів уздовж лінії зіткнення.

Обмеження Starlink для українських військових: останні новини

Нагадаємо, обмеження на роботу системи Starlink для ЗСУ досі повністю не знято, через що українські військові стикаються з серйозними викликами на фронті. Зокрема, умисне обмеження швидкості руху систем Starlink на території України унеможливлює використання українських дронів-перехоплювачів для збиття російських реактивних БпЛА та «Шахедів».

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Українська сторона провела експеримент, відправивши машини зі Starlink до країн ЄС, де зв’язок безперешкодно працював на швидкостях понад 180 км/год. Це довело, що сповільнення є спланованою операцією, яка діє лише на території України. Володимир Зеленський назвав такі дії «великою помилкою» та розкрив, що Starlink і Starshield були обмежені компанією SpaceX після відповідного сигналу від уряду США.

Аби зменшити залежність і підвищити безпеку, Україна шукає альтернативи та працює з міжнародними партнерами, зокрема з Францією, над створенням додаткових систем зв’язку. Також президент підкреслив, що хоч Україна й отримує розвіддані від багатьох країн, ключову інформацію про пуски балістики надають саме Сполучені Штати.

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