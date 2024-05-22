Рішення МСЕК перевірять: чи повинні чоловіки з інвалідністю повторно пройти медогляд

В Україні перевірять рішення медико-соціальних експертиз, якими було встановлено статус інвалідності чоловікам мобілізаційного віку після початку повномасштабної війни. Однак такі чоловіки не повинні самостійно з’являтись на переогляд МСЕК.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

В МОЗ розповіли про особливості перевірок рішень медико-соціальних експертиз (МСЕК). Перевірка стосується рішень експертиз щодо встановлення інвалідності чоловікам-громадянам України віком від 25 до 50 років, яким було вперше встановлено інвалідність II та III груп після 24 лютого 2022 року до дня набуття чинності нового закону про мобілізацію, 18 травня.

Також читайте Чи треба щорічно проходити ВЛК: у Міноборони дали відповідь

"Окремо наголошуємо, що чоловікам у віці 25-50 років, які вперше отримали групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, наразі самостійно з’являтись на переогляд МСЕК не потрібно", – йдеться в заяві МОЗ.

Кого не стосується перевірка рішень МСЕК

Виключення становлять ті:

кому інвалідність II та III груп встановлена у порядку підвищення/зменшення групи інвалідності,

кому інвалідність встановлена також/або за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни,

кому інвалідність встановлена за відсутності кінцівок (кистей рук, стоп ніг, одного із парних органів),

у кого виявлено онкологічні хвороби, інтелектуальні порушення чи психрозлади, церебральний параліч, паралітичні синдроми у зв'язку з інвалідністю з дитинства.

У МОЗ наголосили, що зараз не треба самостійно з'являтися на повторний медогляд усім, кому був встановлений статус інвалідності після 24 лютого 2024 року.

Перевірка рішень МСЕК / Фото: МОЗ

До слова, в Україні був скасований статус "обмежено придатний" до військової служби. Тобто тепер будуть лише категорії "придатнй" і "непридатнй". Військовозобов’язані зі статусом "обмежено придатні" повинні повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року.

Читайте також: