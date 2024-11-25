Рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності держслужбовцям первіряють: МОЗ повідомило подробиці

Міжвідомча робоча група має повноваження ініціювати перегляд медичних справ та інформувати правоохоронні органи в разі виявлення порушень.

Наприкінці жовтня Рада національної безпеки і оборони України провела засідання, на якому розглянула ситуацію щодо правопорушень під час встановлення інвалідності держслужбовцям. За рішенням РНБО уряд схвалив план заходів щодо протидії корупції у цьому процесі.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

"У рамках виконання заходів цього плану МОЗ створило міжвідомчу робочу групу з перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів", – йдеться у повідомленні.

Ця робоча група має залучити профільних науковців та забезпечити перевірку рішень МСЕК. Також міжвідомча група має повноваження ініціювати їх перегляд, а за наявності порушень інформувати правоохоронні органи для відповідного реагування.

До складу міжвідомчої робочої групи увійшли представники МОЗ, Мінсоцполітики, МВС, Національного агентства з питань держслужби, СБУ, ДБР, Нацполіції, обласних адміністрацій та КМВА.

Робоча група вже сформувала список, до якого увійшли 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів, які мають інвалідність. Медичні справи цих посадовців вже направлені на експертизу, яка має встановити обґрунтованість рішень МСЕК.

Зокрема, серед відібраних справ, які підлягають перегляду:

32 % – податківці;

26 % – прокурори;

17 % – митники;

25 % – співробітники інших державних органів.

Водночас у МОЗ зазначили, що від правоохоронців продовжують надходити додаткові дані, тож перелік осіб, справи яких підлягають перегляду, поповнюється.

Якщо в результаті перевірки будуть виявлені необґрунтовані встановлення інвалідності, такі справи переглядатимуть відповідно до постанови КМУ від 03.12.2009 № 317.

Також для оптимізації процесу запроваджено зміни на центральному рівні. Відповідно функції Центральної МСЕК щодо оскарження рішень та проведення перевірок, передано до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності.

Нагадаємо, від 1 січня 2025 року скомпрометовані корупційним скандалом МСЕК будуть ліквідовані як юридичні особи, а їх замінять лікарі багатопрофільних лікарень, які будуть оцінювати втрату функціональності. Статус особи з інвалідністю переглядатимуть тільки у громадян, які обіймають посади в правоохоронних органах та органах державної влади.

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