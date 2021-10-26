Рішення остаточне: суд у Нідерландах ухвалив передати "скіфське золото" Україні, а не Росії

Вартість колекції становить близько 10 мільйонів євро.

Сьогодні, 26 жовтня, апеляційний суд Амстердама вирішив долю "скіфського золота". Суд ухвалив передати його Україні, а не Росії. Рішення є остаточним.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Рішення щодо скарбів зачитали на відкритому засіданні. Судова тяганина між Україною та Росією триває вже кілька років. Його вивезли з чотирьох музеїв Криму на виставку до Нідерландів саме напередодні анексії півострова РФ. У справі йшлося про понад 565 предметів з музейного фонду України. Вартість колекції становить близько 10 мільйонів євро.

У квітні Україна під час засідання апеляційного суду закликала не допустити порушення Конвенції ЮНЕСКО 1970 року шляхом передачі культурної спадщини України державі-агресору. У грудні 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення про повернення експонатів кримських музеїв в Україну. Весною 2017 року Росія оскаржила це рішення. 11 березня 2019 року слухання цієї справи розпочалося в апеляційному суді Амстердама.

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