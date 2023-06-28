"Рішення скасувати": Міністр заявив, що перейменування Запоріжжя не буде

Міністр вважає, що комісія вийшла за межі своїх повноважень.

Голова Міністерства освіта та науки Оксен Лісовий заявив про скасування рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів, в тому числі Запоріжжя.

Про це він написав у себе в Facebook.

"Скандальне рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів має бути скасовано", - заявив Лісовий.

Міністр вважає, що комісія вийшла за межі своїх повноважень, оскільки питання щодо заборони пропаганди російської імперської та радянської пропаганди покладено на інші органи.

Лісовий заявив, що комісія повинна формувати та оприлюднювати перелік населених пунктів, назви яких потребують погодження зі стандартами державної мови та рекомендаціями щодо погодження назв таких сіл, селищ, міст зі стандартами державної мови.

"Виглядає, що члени комісії підійшли до розроблення рекомендацій дуже формально. Є у назві корінь "красн" або "черв"? Ок, перейменувати. А чи є там насправді історичний зв’язок із комуністами, ніхто не вивчав (а це, власне, і не завдання цієї комісії). Тому нині це рішення має бути скасовано і напрацьовано нове – компетентними та уповноваженими органами", - додав Лісовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Національній комісії зі стандартів державної мови заявили, що не мали наміру розглядати перейменування міста Запоріжжя, але отримали звернення від місцевих жителів.

Крім того, ми раніше інформували, що Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала розглянути можливе перейменування міста Запоріжжя, вказуючи на те, що наразі назва може не відповідати лексичним нормам.

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