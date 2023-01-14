"Рішення стануть сигналом для інших": Зеленський поговорив з прем'єром Британії

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 січня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це глава держави написав у Twitter.

"Завжди потужна підтримка з боку Великої Британії тепер стала непробивною й готовою до викликів. У розмові з прем'єр-міністром Ріші Сунак подякував за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, за даними видання The Sun, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак погодився направити до України танки Challenger 2. Цього тижня Сунак провів переговори з керівниками оборони та безпеки, сказавши їм, що доставка танків до України має бути оперативним пріоритетом. Тож сьогодні мова могла йти саме про передавання Україні танків Challenger 2.

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