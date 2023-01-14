Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Рішення стануть сигналом для інших": Зеленський поговорив з прем'єром Британії

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
755
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Рішення стануть сигналом для інших": Зеленський поговорив з прем'єром Британії

фото / Zelenskiy / Official

Володимир Зеленський подякував Великій Британії за потужну підтримку у боротьбі з російською агресією.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 січня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. 

Про це глава держави написав у Twitter

"Завжди потужна підтримка з боку Великої Британії тепер стала непробивною й готовою до викликів. У розмові з прем'єр-міністром Ріші Сунак подякував за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, за даними видання The Sun, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак погодився направити до України танки Challenger 2. Цього тижня Сунак провів переговори з керівниками оборони та безпеки, сказавши їм, що доставка танків до України має бути оперативним пріоритетом. Тож сьогодні мова могла йти саме про передавання Україні танків Challenger 2.

Читайте також:

Велика Британія передасть Україні танки Challenger 2

Велика Британія передасть Україні танки Challenger 2

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
755
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація