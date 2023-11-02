"Рішення ухвалено, ХАМАСу в Секторі Гази не буде": посол Ізраїлю Михаель Бродський в "Мосейчук+"

Цієї пʼятниці, 3 жовтня, о 21:45 “1+1 Україна” покаже новий випуск “Мосейчук+” - авторського проєкту Наталії Мосейчук. На глядачів чекають відверті історії про українців - людей, які впливають на долю нашої країни, які своїми вчинками рухають країну вперед та визначають її майбутнє. Проєкт можна подивитись також на YouTube-каналі Наталії Мосейчук та платформі Київстар ТБ.

В наступному випуску ведуча поспілкується з ізраїльським дипломатом, надзвичайним і повноважним послом Ізраїлю Михаелем Бродським. Розмова відбудеться у Києві, в Бабиному Яру - в місці наймасовіших розстрілів євреїв у Другій світовій війні.

Михаель Бродський відверто розкаже Наталії Мосейчук, як так сталося, що Ізраїль не був готовий до вторгнення, чи дійсно Зеленський роздає українські землі євреям, чи вдалося з’ясувати роль російської федерації у війні в Ізраїлі та чи існують плани приєднання до Ізраїлю Сектору Гази. Також Наталя запитала посла, чи розрізняє Ізраїль палестинців і ХАМАС, чи бачить різницю між народом і терористами.

“Ми завжди говоримо, що ми не ведемо війну з палестинським народом, ми не ведемо війну з ісламом, ми не ведемо війну з народом Ірану, навіть не дивлячись на те, що Іран офіційно закликає знищити народ Ізраїлю. Ми ведемо війну з терористичним режимом ХАМАС. Сьогодні в їх руках 2 000 220 заручників - 220 заручників, яких ХАМАС захопив в Ізраїлі і 2 000 000 палестинців. Вони використовують палестинців як живий щит для того, щоб прикривати напад на Ізраїль, для того щоб прикривати запуски ракет по Ізраїлю. Так відбувалося з 2006 року, коли ХАМАС прийшов до влади у Секторі Гази”, - підкреслив Михаель Бродський .

Народ Ізраїлю живе в перервах між постійними війнами та спецопераціями. Ведуча Наталія Мосейчук поцікавилась, чи змирилися люди з таким способом життя та чи робить це країну сильнішою.

“На жаль, до багатьох речей звикли в Ізраїлі. Звикли до того, що бувають теракти, звикли до того, що нас обстрілюють ракетами і навчились захищатись від цих ракет. Розробили Залізний купол, бомбосховища і таке інше. Але до того, що сталося 7 жовтня, ніхто і ніколи не звикне. На даний момент немає інших рішень, крім того, щоб знищити ХАМАС за допомогою сили. Сьогодні стоїть питання або ХАМАС, або Ізраїль. Рішення прийняте, ХАМАСу в Секторі Гази не буде”, - відверто відповів Бродський.

Що буде з народом Палестини після знищення ХАМАСу, чи прем’єр-міністр Нетаньягу візьме на себе відповідальність за провал сил безпеки Ізраїлю, про гібридну війну, про ставлення до лівих рухів, які підтримують Палестину та чому Ізраїль продовжував політичні відносини з росією, дивіться вже цієї пʼятниці у новому випуску “Мосейчук+” о 21:45 на телеканалі “1+1 Україна”.