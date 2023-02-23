Рішення західних партнерів про надання Україні далекобійної зброї вже ухвалене — Міноборони

У Міноборони заявили, що рішення партнерів надати Україні далекобійну зброю вже ухвалене

Рішення західних союзників про надання Україні далекобійної зброї ухвалене.

Про це на брифінгу 23 лютого повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"З точки зору озброєння, наша армія де-факто вже стала армією НАТО. Протягом року Міноборони вирішувало завдання із забезпеченням нашої армії зброєю та боєприпасами… Рік тому ми отримували як допомогу від партнерів піхотну зброю. Нам вдалося досягнути рішень про надання важкої зброї західного зразка. Зараз вже формуються танкові підрозділи, ухвалено рішення щодо надання далекобійної зброї. Ми маємо протикорабельні та протирадарні ракети", - сказала Маляр.

Також заступниця міністра оборони додала, що вже скоро Україна отримає системи протиповітряної оборони Patriot і SAMP-T, які здатні перехоплювати і балістичні ракети.

"Тривають дискусії щодо літаків, і це рішення також буде позитивним", - зауважила вона.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак також заявив, що Україна таки отримає далекобійну зброю та винищувачі.

Своєю чергою, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що саме високоточне далекобійне озброєння різних видів, а також системи протиповітряної оборони необхідно Україні для перемоги.

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