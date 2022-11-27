Ріші Сунак опублікував ролик на підтримку України: "Я вірю у свободу" (відео)

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував відеоролик "Ми віримо у свободу", який присвячений підтримці України у боротьбі з російською агресією. Відео озвучене голосами українців.

Ролик з'явився у Twitter Сунака.

Змонтований ролик з різних фотографій. Серед них знімки українських військових, фото з укриттів, зруйнованих будинків, відео з українського вокзалу. Також там є відео та фото з візиту Сунака до України.

"Я вірю у свободу. Я вважаю, що ми повинні відстоювати основні права, які такі важливі для всіх нас. За наш суверенітет, за наше самовизначення та за основи стабільного міжнародного ладу, за відновлення якого всі ми боремося", - йдеться у тексті відео.

Автори ролика наголошують, що українським громадянам загрожують бомбардування вдень та відключення електроенергії ночами, але "наші друзі завжди будуть поруч, щоб допомогти нам пройти через це".

We believe in freedom pic.twitter.com/YT4GrbE7A0 — Rishi Sunak (@RishiSunak) November 27, 2022

"Великобританія - один із наших найстійкіших союзників. Вони дають зброю для нашої боротьби, обладнання, щоб ми могли зігрітися і дружбу, щоб відновити наш дух. Ми знаємо, що вони ніколи не підведуть нас, поки ми боремося за перемогу у цій війні. З вашою допомогою ми забезпечимо собі волю. Разом ми ніколи не відступимо, разом ми будемо сильними, разом ми захистимо Україну і ті свободи, якими ми всі так цінуємо", - йдеться у тексті.

Нагадаємо, Ріші Сунак прибув до Києва 19 листопада з першим своїм візитом на цій посаді.

Голова уряду Великої Британії заявив, що Лондон надасть Україні новий пакет військової протиповітряної допомоги, яка включатиме 120 спеціальних зенітних гармат та антидронове спорядження. За словами Сунака, він пишається тим, що Велика Британія з початку війни стоїть поруч з Україною.

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