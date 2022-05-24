Зростання цін та дефіцит продуктів: чого може не вистачати

Зростання цін та дефіцит продуктів: чого може не вистачати

Як змінилися ціни на соціально значщі продукти, дефіцит яких продуктів можна очікувати - в матеріалі ТСН.ua

З початку війни більшість продуктів подорожчало, але є й такі, ціна на які за останній місяць дещо зменшилась.

Найбільше подорожчали гречка, порівнюючи із січнем її середня ціна виросла на 29%.

За даними Мінфіну подорожчали такі продукти:

гречка, її вартість у січні 2022 року становила 50,20 грн за кг, станом на 21 травня її середня ціна становить 70,52 грн,

борошно у січні 2022 року коштувало 22,11 грн, тепер — 24,15 грн,

молоко зросло в ціні з 31,36 грн у січні до 32,90 грн у травні,

цукор - 25,78 грн і 26,92 грн відповідно,

свинина груднинка - 108,89 грн і 117,45 грн,

цибуля - 23,19 грн і 33,33 грн,

морква - 14 грн і 21,33 грн,

банани - 29,52 грн і 46,57 грн.

Разом з тим подешевшали:

яйця курячі - 41,03 грн у січні за 10 шт. і 28,71 грн у травні,

хліб пшеничний - 25,20 грн у січні та 22,70 грн у травні,

олія відповідно 57,45 грн і 57 грн.

Яких продуктів може не вистачати

Очікується дефіцит солі через закриття монополіста по її видобутку "Артемсолі" та можуть виникнути проблеми з овочами

Скоріш за все, в дефіциті будуть овочеві культури, які вирощують на півдні України, значна частина якої наразі окупована російськими військами. В першу чергу прогнозується нестача солодкого перцю, який у великих об'ємах вирощувався на території Херсонської області. З іншими овочами також можуть бути перебої, через те, що найбільше овочів вирощували якраз фермери Херсонщини. За такими продуктами як цибуля, морква та капуста, ця область взагалі немає конкурентів.

Найбільше теплиць розташовано в Запорізький, Херсонській та Тернопільській областях. Є надія, що Дніпровщина та Львівщина де традиційно також вирощують багато овочей, частково перекриють цю нестачу. Найгіршу ситуацію можна очкувати з кавунами та динями, які в промислових масштабах вирощують саме в Херсонській області.

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