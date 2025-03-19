Ритм здоров'я: як гра на барабанах зміцнює організм

Ритм барабанів об’єднує, надихає й покращує фізичне та ментальне здоров’я людей протягом століть. Незалежно від того, досвідчений ви музикант чи драмер-початківець, ритм впливає на ваше тіло й розум.

У цій статті ми розповімо про користь гри на барабанах, яка не лише дарує хороший настрій, а й покращує здоров’я дітей і дорослих.

Збільшення продуктивності мозку

Гра на барабанах пришвидшує обмін інформацією між півкулями мозку й покращує координацію рухів. Це пов’язане з потовщенням волокон між півкулями й розвитком моторної кори. Німецькі вчені довели, що такі зміни спричинені виконанням дрібних моторних рухів обома руками одночасно. Під час дослідження порівнювали мозок 20 професійних барабанників, які грають не менше 10 годин на тиждень, з результатами 24 людей, які не володіють музичними інструментами.

Також американські вчені припускають, що вибивання ритму може покращити виконавчі функції мозку під час старіння. Йдеться про швидкість оброблення інформації, її організацію й програмування дій. Такий ефект забезпечує зміцнення зв’язку між ділянками мозку, які відповідають за сприйняття часу, ритму й виконавчі функції. Теорія потребує подальших досліджень впливу ритму на мозок для того, щоб зрозуміти, чи можна використовувати музику для лікування деменції. Разом з тим позитивний ефект від гри на барабанах гарантовано.

Розвиток когнітивних здібностей

Драмер під час вибивання ритму активізує майже всі ділянки головного мозку, що сприяє розвитку творчості й когнітивних функцій — уваги, пам'яті та концентрації. Дітям гра на барабані допомагає розвивати пам'ять і навіть підвищувати загальну академічну успішність, зокрема в математиці, адже барабанник рахує постійно. Тішить і те, що користь гри на барабанах не має обмежень щодо віку: вибивати ритми може будь-хто.

Зниження рівня стресу

Фізична активність драмерів впливає на лімбічну систему, яка відповідає за емоції й пам'ять. Так, у мозку збільшується вироблення ендорфіну — групи гормонів, які знижують сприйняття болю, рівень стресу й занепокоєння та покращують настрій.

Дослідження 39 учасників однієї з барабанних програм показали зв’язок між грою на інструменті й покращенням психічного та емоційного стану опитуваних. Новоспечені драмери отримували задоволення від самої гри, відчуття контролю, зосередженості й власних досягнень під час занять музикою. Також спостерігали покращення сприйняття себе й радість від спілкування з групою.

Барабанну терапію часто використовують як частину комплексу для допомоги людям, які страждають на посттравматичний стресовий розлад, депресію й інші психічні захворювання.

Повноцінне тренування

Якщо ви вважаєте, що драмер працює лише руками й ногами, ви помиляєтесь. Гра на барабанах – не лише заняття музикою, а й значне фізичне навантаження, яке можна порівняти з тренуванням у спортзалі. Кількість спалених калорій залежить від ваги драмера, інтенсивності гри та тривалості сеансу, але навіть початківець, який опановує це мистецтво, витрачатиме від 270 калорій на годину.

Професійний барабанник під час спокійного виступу спалює від 300 до 500 калорій, інтенсивного — до 1000 калорій на годину. Це більше, ніж витрачає спортсмен на 30-хвилинний біг чи годину стрибків через скакалку.

Гра на барабанах залучає численні групи м'язів, зокрема рук, ніг, спини й корпусу та поєднує елементи аеробіки, анаеробіки й силових тренувань. Частота дихання драмера може збільшуватися від 15 до 50 вдихів на хвилину, що покращує кровообіг і стабілізує артеріальний тиск. Така творчість має позитивний ефект не лише на розвиток музикальних здібностей, а й на фізичне здоров'я.

Ми з’ясували, що драмити корисно, а слухати гру — приємно. А почути виступи сучасних юних українських і закордонних барабанників глядачі зможуть на Міжнародному конкурсі-фестивалі Drum Island Fest 2025, який відбудеться вже 4-6 квітня в Київському культурному кластері «Краків». У програмі — конкурс юних талантів, виступи й майстеркласи від топових драмерів. Головним медіапартнером фестивалю став телеканал ПЛЮСПЛЮС.