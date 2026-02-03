Рютте сказав, скільки триватиме підтримка України з боку НАТО

Рютте / © Associated Press

Реклама

НАТО твердо стоїть на боці України і буде робити це не місяцями, а тривалий час, наголосив генсек НАТТО Марк Рютте й додав, що безпека Києва — це безпека всієї Європи.

Про це Рютте розповів під час виступу у Верховній Раді України.

НАТО гарантує підтримку України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вкотре підтвердив непохитну підтримку України з боку Альянсу, наголосивши, що допомога триватиме роками, а не обмежиться коротким періодом. Він переконаний, що безпека України та країн-союзників нерозривно пов’язані, і саме це є головним пріоритетом для членів НАТО.

Реклама

«Мир має бути справедливим та довготривалим, щоб Україна була сильною і вільною, а Росія знала, що ця реальність залишатиметься на довго», — підкреслив Рютте, додаючи, що саме цього хочуть союзники Альянсу.

Читайте також Рютте в Давосі назвав головного ворога НАТО: подробиці заяви

Раніше Рютте окремлив формат подальшої підтримки України вже після завершення війни. Генсек НАТО зазначив, що завершення бойових дій не означатиме кінець допомоги. Альянс готовий забезпечити масштабну безпекову присутність.

«Як тільки буде досягнуто мирної угоди, з’являться збройні сили, літаки в повітрі та підтримка на морі», — підкреслив Рютте.