Рівень алкоголю перевищував норму в 16 разів: на Волині п'яний водій перекинувся на КрАЗі (фото)

Рівень алкоголю перевищував норму в 16 разів: на Волині п'яний водій перекинувся на КрАЗі (фото)

Результат показав 3,16 проміле.

У понеділок, близько 20:00 години на автодорозі Київ — Ковель — Ягодин на Волині сталась ДТП. П'яний 54-річний водій автомобіля КРАЗ 6510 з'їхав в кювет і перекинувся.

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На щастя, у водія та пасажира тілесних ушкоджень не виявили, від допомоги медиків вони відмовилися. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

"Під час перевірки документів, патрульні встановили, що керманич не мав при собі та не показав посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб та поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", - розповіли правоохоронці.

facebook/Патрульна поліція Волинської області

Водій пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці ДТП. Результат показав 3,16 проміле, що майже в 16 разів перевищує допустиму норму.

Тож патрульні склали на водія адмінматеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.

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