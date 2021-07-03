Рівень алкоголю у сім разів перевищив норму: у Києві п'яний водій вчинив ДТП

Рівень алкоголю у сім разів перевищив норму: у Києві п'яний водій вчинив ДТП

Автомобіль зніс огорожу і перекинувся.

У Києві у суботу, 3 липня, п'яний водій спричинив ДТП на вулиці Мечникова.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Telegram-каналі.

Водій на Mercedes зніс огорожу, а потім перекинувся. У салоні перебували водій і двоє пасажирів. Вони травм не отримали.

Патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння у кермувальника позашляховика. "Результат огляду 21-річного водія - 1,41 проміле, що в 7 разів перевищує допустимий рівень", - пишуть повідомили правоохоронці.

Патрульні склали на чоловіка протоколи за статтями "керування транспортним засобом у стані сп'яніння" та порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП.

Facebook / Патрульна поліція Києва

Як повідомлялося, у Києві на вулиці Будівельників у четвер, 1 липня, автомобіль збив матір із дитиною. За попередніми даними, вони перебігали дорогу в забороненому місці. Очевидці ДТП повідомляють, що мати із дитиною перебігали дорогу в забороненому місці, де їх збив автомобіль. Від удару потерпілі відлетіли на кілька метрів.

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