Рівень довіри українців до Зеленського знизився: у КМІС пояснили причину такої тенденції

Впродовж 2024 року рівень довіри до президента Зеленського знижувався. Водночас йому довіряють понад 50% людей, і це доволі непоганий результат.

Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький.

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Згідно зі свіжим дослідженням КМІС, президенту довіряють 52% українців, не довіряють – 39%. Це найнижчий рівень за час повномасштабної війни. Грушецький наголосив, що протягом 2024 року рівень довіри до президента знижувався. Але навіть зараз, попри всі обставини, баланс довіри-недовіри (це різниця між тими, хто довіряє і не довіряє) позитивний – плюс 13%.

"Це доволі непоганий результат. Якщо, наприклад, у США, Британії, Німеччині чи Франції політику довіряють 50% – це високий показник", – наголосив він.

На думку соціологів, продовжив фахівець, зниження довіри до влади, готовність українців до територіальних поступок, зростання песимізму – це передусім відображення загального настрою, який відштовхується від ситуації на фронті.

"2024 рік був складним. Люди бачать просування російських військ. Хоча ми підкреслюємо: росіяни захопили багато, але менш як 1% української території із величезними втратами. Але все це впливає на людей депресивно. Вони стають критичнішими до влади", – пояснив він.

Грушецький також пригадав результати дослідження за травень 2024 року, присвяченого 5-річчю лідерства Зеленського. Соціологи пояснювали: у багатьох людей основна претензія була до його команди, а не власне до його роботи. Ще слід враховувати спробу дестабілізувати ситуацію в Україні вкидами про нелегітимність президента.

"Але, звісно, для Володимира Зеленського і його Офісу останні цифри – тривожна тенденція. Вони мають розуміти, що вона може розвиватись надалі", – підсумував він.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відвідає засідання Контактної групи з питань України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня

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