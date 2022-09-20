Рівень довіри Збройним силам України та президенту: соціологи оголосили результати опитування громадян

Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке наразі проживає в Україні та користується мобільними телефонами з українськими номерами.

Українці висловили практично одноголосну підтримку ЗСУ у повномасштабній війні Росії проти України.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

"Рівень довіри Збройним силам України відзначається практично одноголосним – на рівні 95%", - зазначається у звіті щодо дослідження.

Фахівці наголосили, що президентові України Володимиру Зеленському довіряє 81% респондентів.

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні.

Польові роботи виконав Київський міжнародний інститут соціології з 2 до 9 серпня 2022 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонних опитувань (CATI) з 2 510 завершеними інтерв'ю.

Додамо, що території, непідконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 2.2%.

Дослідження проводили за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції та Міністерства міжнародних справ Канади.

Нагадаємо, що бійців ЗСУ шокував військовий шпиталь окупантів на звільненій Харківщині.

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