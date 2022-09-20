Рівень довіри Збройним силам України та президенту: соціологи оголосили результати опитування громадян

Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке наразі проживає в Україні та користується мобільними телефонами з українськими номерами.
Українці висловили практично одноголосну підтримку ЗСУ у повномасштабній війні Росії проти України.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
"Рівень довіри Збройним силам України відзначається практично одноголосним – на рівні 95%", - зазначається у звіті щодо дослідження.
Фахівці наголосили, що президентові України Володимиру Зеленському довіряє 81% респондентів.
Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні.
Польові роботи виконав Київський міжнародний інститут соціології з 2 до 9 серпня 2022 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонних опитувань (CATI) з 2 510 завершеними інтерв'ю.
Додамо, що території, непідконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 2.2%.
Дослідження проводили за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції та Міністерства міжнародних справ Канади.
Нагадаємо, що бійців ЗСУ шокував військовий шпиталь окупантів на звільненій Харківщині.
Читайте також
- "Кріпацтво притаманно іншій країні": через заборону виїзду українські студенти ризикують залишитися без європейської освіти
- В Україні будуть працювати юридичні комісії, які вирішуватимуть ступінь військової провини кожної людини
- Можна подовжити відстрочку від призову на два місяці: інструкція від Мінекономіки як це зробити