Рівень фізичної активності людини: яким він повинен бути та як його виміряти

Навіть мінімальна фізична активність позитивно впливає на здоров'я людини. А тому дуже важливо знати, скільки часу на тиждень потрібно їй приділяти. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що таке рівень фізичної активності та як його правильно вимірювати. У відомстві наголошують, що люди, які проявляють недостатню активність, мають на 20-30% більший ризик померти, як порівняти з тими, хто досить активний. Водночас для людського здоров'я корисна навіть мінімальна фізична активність.

Рівень фізичної активності: як його вимірювати

Щоб зрозуміти, наскільки ви фізично активні протягом тижня, необхідно порахувати загальну кількість помірної чи інтенсивної активності.

Якщо ви займаєтеся фізичними вправами помірної інтенсивності, то спалюєте 3,5-7 ккал за одну хвилину. А ось за інтенсивної активності - понад 7 ккал за хвилину.

Який рівень фізичної активності оптимальний

Тут все залежить від віку. Для дорослих ця цифра становить понад 150 хвилин помірної фізичної активності чи 75 хвилин інтенсивної фізичної активності протягом тижня.

А ось для дітей до шести років рівень фізичної активності більший - 420 хвилин.

Що робити тим, у кого малорухливий спосіб життя

Дуже важливо намагатися приділяти будь-якій фізичній активності хоча б одну годину на день. Можна почати з малого: прогулянки, ранкової зарядки, використанням сходів замість ліфта тощо.

У МОЗ наголошують, що навіть 1-2 тренування на тиждень можуть значно знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань та інсульту.