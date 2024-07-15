Рівень мобілізації в Україні зріс удвічі, хоча ентузіазм суспільства слабшає – Reuters

Видання з посиланням на українських чиновників повідомило, що зміни до призову, включно з кампанією щодо збільшення набору добровольців, відновили мобілізаційні зусилля за останні два місяці.

Рівень мобілізації в Україні збільшився більш ніж удвічі у травні та червні 2024 року порівняно з попередніми двома місяцями. Це попри те, що громадський ентузіазм щодо військової служби слабшає.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на українських військових.

Український офіцер з призову з позивним "Фантомас" розповів, що тоді як чоловіки приходять посилену мобілізацію в Україні для поповнення чисельності військ після 28 місяців від моменту вторгнення Росії, вони менше прагнуть воювати, ніж раніше.

Також читайте Про що свідчать черги біля дверей військкоматів – у ТЦК розповіли

"Зараз, наскільки мені відомо, більшість черги (до призовних пунктів) – це люди, які хочуть отримати певне звільнення (від бойових дій)", – сказав 36-річний чоловік, якого журналісти супроводжували під час нещодавнього військового патрулювання у Києві.

Ветеран бойових дій перебуває на передовій, намагаючись подвоїти призов, незважаючи на те, що громадський ентузіазм щодо військової служби слабшає. Військові аналітики описують відновлення особового складу військ як одну з головних проблем України на полі бою.

Темпи мобілізації в Україні

Видання нагадало, що у квітні президент України Володимир Зеленський знизив призовний вік до 25 років і підписав зміни в порядку мобілізації, які набули чинності у травні, зобов’язавши чоловіків віком до 60 років оновлювати особисті дані в пунктах призову або онлайн.

"Незважаючи на те, що дані про рекрутинг залишаються оповитими таємницею військового часу, деякі політичні та військові чиновники заявили, що зміни, включно з кампанією щодо збільшення набору добровольців, відновили мобілізаційні зусилля через два місяці", – йдеться у статті.

Як повідомили виданню українські військові, рівень призову збільшився більш ніж удвічі в травні та червні порівняно з попередніми двома місяцями, не надавши водночас цифр.

Речник ЗСУ Богдан Сеник назвав це "позитивною тенденцією". Водночас середній вік мобілізованого залишився незмінним – близько 40 років.

Читайте провідні новини дня:

Мобілізація 200 тис. військовозобов'язаних

Видання нагадало заяву секретаря Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Романа Костенка, який оцінив, що до кінця року реально було б мобілізувати 200 тис. додаткових військових, якщо процес призову триватиме нинішніми темпами. За словами нардепа, це могло б дозволити Україні розглянути закон про демобілізацію деяких військових.

За словами аналітика з оборони у вашингтонському Центрі аналізу європейської політики Матьє Булега, оцінка у 200 тис. мобілізованих є обнадійливою, але важливішим завданням буде їхнє навчання та правильний розподіл на фронт.

Аналітик наголосив, що Україні потрібно "розумно та ефективно інвестувати людський капітал туди, де він потрібен. Тому що якщо ви можете змусити будь-кого водити вантажівку чи чистити туалети, ви не можете отримати ефективних бійців так легко".

Наплив чоловіків до ТЦК

У публікації також вказується, що від моменту мобілізаційних змін деякі призовні комісії важко пораються з напливом чоловіків, які прийшли прописатися чи оновити дані до 16 липня.

"Людей приходить більше, ніж ми можемо прийняти. Іноді обробка затягується до 1 години ночі", – сказав заступник начальника призовної служби, де працює "Фантомас".

Анонімний чиновник повторив слова "Фантомаса" і сказав, що "дуже, дуже велика" частина чоловіків вимагає звільнення, водночас запевнивши, що все йде за планом:

"Ми виконуємо поставлені завдання. Не сказав би – на 100%, але непогано".

Конфлікти з ТЦК і громадські настрої

Автори статті звернули також увагу на те, що повідомлення про корупцію під час мобілізації та кадри у соціальних мережах сутичок між працівниками ТЦК та громадянами зіпсували громадські настрої напередодні весняних змін у правилах призову.

У квітневому опитуванні, проведеному на замовлення "Суспільного", близько 50% українців сказали, що мобілізація відбувається погано, а 60% – негативно сприймали призовні комісії.

В публікації йдеться, що зіштовхнувшись зі спротивом громадськості, законодавці не запровадили суворіших санкцій проти осіб, які ухиляються від призову, в межах реформи.

"Фантомас", який був поранений на сході України минулого року, сказав, що 70% його взаємодії з людьми, до яких він звертається на вулиці, є позитивними. Він та інші військові чиновники стверджують, що конфлікти, подібні до тих, що зображені на відео, трапляються рідко, часто вириваються з контексту та використовуються проросійськими пабліками для дискредитації вербувальників. Однак ці інциденти змогли притупити ентузіазм.

"Фантомас" зізнався, що одного разу на нього напали під час патрулювання, але він відмовився давати відсіч, боячись потрапити на відео:

"Та частина, де я буду захищатися, увійде до відео, і тільки вона стане вірусною".

Нагадаємо, український нардеп Руслан Горбенко висловив думку, що протягом 2024 року Україні вдасться мобілізувати до 120 тис. новобранців.

Читайте також: