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Рівень радіації у Чорнобильській зоні нормальний - голова МАГАТЕ

Дата публікації
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2027
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Рівень радіації у Чорнобильській зоні нормальний - голова МАГАТЕ

Getty Images

Рафаель Ґроссі вже вдруге за останній місяць завітав до України.

Генеральний директор міжнародної агенції з ядерної енергії Рафаель Маріано Ґроссі повідомив, що рівень радіації в Чорнобильській зоні нормальний.

Про це агенція AFP написала у Twitter.

Гендиректор МАГАТЕ також особисто привіз на ЧАЕС обладнання і обіцяв поїхати на окуповану росіянами Запорізьку АЕС.

Спершу агенція AFP процитувала Ґроссі так: "Рівень радіації у Чорнобильській зоні "аномально" підвищився після того, як російські війська захопили цю територію." Згодом агенція визнала, що помилилася, і зазначила, що рівень радіації "нормальний".

Рафаель Ґроссі вже вдруге за останній місяць завітав до нашої країни.

Нагадаємо, навіть коли Ґроссі побачив наслідки російської агресії, залишився вірним своїй риториці – не втручатись у війну і політику.

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