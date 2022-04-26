Рівень радіації у Чорнобильській зоні нормальний - голова МАГАТЕ

Рафаель Ґроссі вже вдруге за останній місяць завітав до України.
Генеральний директор міжнародної агенції з ядерної енергії Рафаель Маріано Ґроссі повідомив, що рівень радіації в Чорнобильській зоні нормальний.
Про це агенція AFP написала у Twitter.
Гендиректор МАГАТЕ також особисто привіз на ЧАЕС обладнання і обіцяв поїхати на окуповану росіянами Запорізьку АЕС.
#BREAKING Radiation levels at Chernobyl nuclear disaster site 'abnormal', rose after Russian forces took over the area: IAEA chief pic.twitter.com/9z58V67Jpr— AFP News Agency (@AFP) April 26, 2022
Спершу агенція AFP процитувала Ґроссі так: "Рівень радіації у Чорнобильській зоні "аномально" підвищився після того, як російські війська захопили цю територію." Згодом агенція визнала, що помилилася, і зазначила, що рівень радіації "нормальний".
CORRECTION: Radiation levels at Chernobyl nuclear disaster site 'at normal': IAEA chief (Corrects from 'abnormal' due to transcription error) pic.twitter.com/ELPz6Od20j— AFP News Agency (@AFP) April 26, 2022
Рафаель Ґроссі вже вдруге за останній місяць завітав до нашої країни.
Нагадаємо, навіть коли Ґроссі побачив наслідки російської агресії, залишився вірним своїй риториці – не втручатись у війну і політику.
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