Рівень води в річках може впасти до рекордних мінімумів: які області під загрозою

Річки в Україні можуть обміліти до історичних мінімумів / © соцмережі

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Річки на заході України можуть обміліти до рекордно низьких показників. Синоптики попереджають, що на окремих ділянках рівень води буде нижчим за історичні мінімуми.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, від 31 жовтня до 13 листопада на окремих річках заходу України зберігатиметься низька осіння межень.

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Попередження стосується річок басейну Дністра та суббасейну Сяну на Львівщині, а також суббасейну Західного Бугу у Львівській та Волинській областях.

«Рівні води утримуватимуться близькими до найнижчих значень за весь період спостережень, на окремих ділянках — нижчими за них; водність річок утримуватиметься низькою, на окремих ділянках — нижче критеріїв маловоддя; зберігатиметься заростання русел водною рослинністю, на окремих малих річках — відсутність стоку», — йдеться в повідомленні.

Через такі гідрологічні явища синоптики оголосили третій рівень небезпеки — коричневий. Попередження діятиме до 13 листопада.

Попередження про стихійні гідрологічні явища / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що жовтень в Україні був теплішим за кліматичну норму на 3–7 градусів. Така погода тримається вже близько двох тижнів і збережеться ще кілька днів. Втім, із наближенням листопада температура поступово змінюватиметься.

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