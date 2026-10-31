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Рівень води в річках може впасти до рекордних мінімумів: які області під загрозою
Рівень води в деяких річках Львівщини та Волині може впасти нижче найменших показників за всю історію спостережень. Укргідрометцентр попередив про небезпечні гідрологічні явища до 13 листопада.
Річки на заході України можуть обміліти до рекордно низьких показників. Синоптики попереджають, що на окремих ділянках рівень води буде нижчим за історичні мінімуми.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
За прогнозами синоптиків, від 31 жовтня до 13 листопада на окремих річках заходу України зберігатиметься низька осіння межень.
Попередження стосується річок басейну Дністра та суббасейну Сяну на Львівщині, а також суббасейну Західного Бугу у Львівській та Волинській областях.
«Рівні води утримуватимуться близькими до найнижчих значень за весь період спостережень, на окремих ділянках — нижчими за них; водність річок утримуватиметься низькою, на окремих ділянках — нижче критеріїв маловоддя; зберігатиметься заростання русел водною рослинністю, на окремих малих річках — відсутність стоку», — йдеться в повідомленні.
Через такі гідрологічні явища синоптики оголосили третій рівень небезпеки — коричневий. Попередження діятиме до 13 листопада.
Нагадаємо, раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що жовтень в Україні був теплішим за кліматичну норму на 3–7 градусів. Така погода тримається вже близько двох тижнів і збережеться ще кілька днів. Втім, із наближенням листопада температура поступово змінюватиметься.