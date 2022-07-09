Рівень взаємосумісності армій України та НАТО стрімко зростає: Резніков - про перспективу повноцінної інтеграції до Альянсу

Міністр оборони України Олексій Резніков впевнений, що повноцінна інтеграція сил оборони України до інфраструктури НАТО є цілком можливою.
Він запевнив, що "рівень нашої взаємосумісності з арміями Альянсу стрімко зростає".
Про це очільник Міноборони повідомив у зверненні, опублікованому у Мережі.
"По-перше, ще у березні ніхто не міг уявити, що Україна продемонструє таку швидкість і масштаб опанування важкої західної зброї. За 4 місяці ми пройшли шлях від повного заперечення ідеї надання нам артилерії 155-мм калібру, яку зараз вже сприймаємо як щось звичне, до застосування HIMARS проти російських окупантів. Кожен крок ми починали з однакової відповіді – "це неможливо". Не дивлячись на це рівень нашої взаємосумісності з арміями Альянсу стрімко зростає. По-друге, у нас перед очима2 є досвід. Приблизно рік тому у Брюсселі, коли я ще був віце-прем’єром з питань реінтеграції, дуже мудра людина і мій друг Mircea Geoană розповів історію", - сказав він.
Резніков висловив впевненість, що одного дня Україна буде визнана як один з "наріжних каменів безпекового простору Європи".
"Я впевнений, що Україна буде визнана як один з наріжних каменів безпекового простору Європи і важлива складова системи колективної безпеки вільного світу. Наші воїни і весь українських народ неймовірно дорогою ціною доводять цей статус", - вважає очільник українського оборонного відомства.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков озвучив можливі сценарії закінчення війни в Україні.
Читайте також:
- "Щоб пережити наступ наших військ": жителів Херсонської області закликали виїхати або готувати укриття
- Чому ЗСУ поки не розбиватимуть Кримський міст: пояснення генерала армії
- Військовий експерт оцінив, як надовго українці зупинили ворога, знищивши склади окупантів
- Львівські артилеристи розбили колону техніки окупантів у Луганській області (відео)