Рівень загрози високий: РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Українців попереджають про ракетну загрозу.
Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. До 2 фрегатів додався 1 малий ракетний корабель.
Про це інформують Сили оборони півдня.
"Сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 24 ракети", - йдеться в повідомленні.
Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим.
"Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно", - закликали у повідомленні.
Вранці стало відомо, що станом на 11 лютого в Чорному морі Росія тримає 14 своїх кораблів. Серед них є чотири носії крилатих ракет загальним залпом до 32-х "Калібрів".
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