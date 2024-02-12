Рівень загрози високий: РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. До 2 фрегатів додався 1 малий ракетний корабель.

Про це інформують Сили оборони півдня.

"Сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 24 ракети", - йдеться в повідомленні.

Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим.

"Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно", - закликали у повідомленні.

Вранці стало відомо, що станом на 11 лютого в Чорному морі Росія тримає 14 своїх кораблів. Серед них є чотири носії крилатих ракет загальним залпом до 32-х "Калібрів".

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