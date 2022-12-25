Рівень злочинності в Україні за час війни зменщився на 12%

Навпаки: кожен новий виклик об’єднує українців та весь цивілізований світ для протистояння російським загарбникам.

Про це пише Нацполіція України.



"Ми стали сильнішими і кожен на своєму місці робить все можливе для наближення Перемоги", - йдеться у повідомленні.



Національна поліція України за 10 місяців повномасштабної війни:

Отримала та опрацювала майже 6,6 млн звернень від громадян.

Зареєструвала близько 261 тис. злочинів. Це на 12% менше у порівнянні з минулим роком. У майже 126 тис. кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозри.

Розпочала понад 51 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями Росії та їх пособниками. В середньому, лише поліція реєструвала по 168 воєнних злочинів за добу.

Відкрила більш як 2,2 тис. кримінальних проваджень за колабораціонізм. 448 осіб - в статусі підозрюваних. 240 обвинувальних актів уже передано в суди.

Задокументувала майже 66 тис. майнових злочинів, з яких майже 64 тис. – крадіжки. Більш ніж 15,4 тис. підозрюваних осіб встановлено.

Нацполіція поділилась відео евакуації дітлахів із Донеччини