Рівне — без світла: що відомо про ситуацію в енергомережі
Мешканці Рівного ввечері 10 жовтня зіткнулися з відключенням світла.
Внаслідок масованого удару РФ по енергетиці частина Рівного перебуває без світла. Енергетики працюють, щоб оперативно відновити електропостачання.
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
«За прогнозами енергетиків, у переважної більшості споживачів електрика з’явиться вже найближчим часом», — наголосив він.
Рух тролейбусів обмежено
Як повідомили у Рівненській міській раді, через аварійну ситуацію призупинено рух тролейбусів за маршрутами Nº1, 2, 3, 7, 10, 11 та 12.
«Водночас рух міського електротранспорту збережено за маршрутами Nº4, 4а, 9 та 9а, які функціонують у штатному режимі», — йдеться у повідомленні.
Містян запевняють: такі обмеження є вимушеними. Після проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергетичній інфраструктурі міста вдасться забезпечити стабільне електропостачання для функціонування тролейбусної мережі.
Раніше стало відомо про ситуацію в енергосистемі після масованої атаки РФ.
Станом на 16:00 повідомлялося, що аварійні відключення застосовуються у таких населених пунктах та областях: Київ, Київська, Сумська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Донецька і Запорізька. На жаль, обсяг застосованих обленерго погодинних відключень у Чернігівській області зріс — працюють три черги знеструмлень одночасно.
Водночас частково зменшено обсяг аварійних обмежень для споживачів Харківщини, а абоненти на Черкащині повністю заживлені.