Рівне — без світла: що відомо про ситуацію в енергомережі

Відключення світла / © Associated Press

Реклама

Внаслідок масованого удару РФ по енергетиці частина Рівного перебуває без світла. Енергетики працюють, щоб оперативно відновити електропостачання.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«За прогнозами енергетиків, у переважної більшості споживачів електрика з’явиться вже найближчим часом», — наголосив він.

Реклама

Дата публікації 19:32, 10.10.25 Кількість переглядів 5 Частина Рівного перебуває без світла

Рух тролейбусів обмежено

Як повідомили у Рівненській міській раді, через аварійну ситуацію призупинено рух тролейбусів за маршрутами Nº1, 2, 3, 7, 10, 11 та 12.

«Водночас рух міського електротранспорту збережено за маршрутами Nº4, 4а, 9 та 9а, які функціонують у штатному режимі», — йдеться у повідомленні.

Містян запевняють: такі обмеження є вимушеними. Після проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергетичній інфраструктурі міста вдасться забезпечити стабільне електропостачання для функціонування тролейбусної мережі.

Раніше стало відомо про ситуацію в енергосистемі після масованої атаки РФ.

Реклама

Станом на 16:00 повідомлялося, що аварійні відключення застосовуються у таких населених пунктах та областях: Київ, Київська, Сумська, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Донецька і Запорізька. На жаль, обсяг застосованих обленерго погодинних відключень у Чернігівській області зріс — працюють три черги знеструмлень одночасно.

Водночас частково зменшено обсяг аварійних обмежень для споживачів Харківщини, а абоненти на Черкащині повністю заживлені.