Рівне частково залишилось без електроенергії

У вівторок, 25 жовтня, частина Рівного залишилась без електропостачання. Сталося відключення через аварійну ситуацію на одній з підстанцій міста.

Про це повідомив мер Рівного Олександра Третякова.

"Велика частина Рівного залишилась без електропостачання. Дотримання графіків відключень та підключень на разі під питанням", - написав він.

За його словами, енергетики вже працюють над вирішенням проблеми. Тим часом він просить решту жителів максимально зменшити споживання електрики.

Атака на критичну інфраструктуру Рівненщини

22 жовтня російська армія РФ масовано обстріляла ракетами енергетичні об’єкти в різних областях України. Зокрема, в Рівненській області було відключено 174 790.

Окупанти завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Було пошкоджено електропідстанції. Крім того, через атаку аварійно зупинився "Рівнеазот".

Через атаки Росії по електропідстанціях у Рівному та області запроваджують віялові відключення. Визначених графіків не буде, а тому споживачів будуть попереджувати завчасно.

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