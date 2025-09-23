ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
2 хв

Рівне вперше прийняло напівмарафон від Нової пошти: понад 1300 учасників вийшли на старт

20-21 вересня у Рівному відбувся напівмарафон – на дистанціях бігли як професійні спортсмени й аматори, так і наймолодші учасники у візочках, батьки з дітьми, люди у кріслах колісних та ветерани, які після важких поранень повернулися до спорту.

Рівне вперше прийняло напівмарафон від Нової пошти: понад 1300 учасників вийшли на старт

Подія об’єднала понад 1300 учасників і стала справжнім символом безбар’єрності. Участь у дитячих забігах на 100 і 500 метрів узяли 150 дітей. Наймолодшій учасниці Олександрі Левик лише 1,3 роки, і вона подолала свої перші 100 метрів. Найстарший бігун, 69-річний Віктор Недибалюк, пробіг повну дистанцію напівмарафону на 21 км.

Організаторами виступили Нова пошта та NewRun, які приділили особливу увагу доступності. Зокрема, стартове містечко й траси облаштували так, щоб у заході могли брати участь як професійні спортсмени, так і аматори, люди з інвалідністю, ветерани на протезах чи у кріслах колісних, батьки з дітьми у візочках і навіть бігуни з домашніми улюбленцями.

Замість традиційного пострілу старт оголошує потужна хвиля звуку та світла, що м’яко і водночас ефектно запускає забіг.

«Ми завжди намагаємося завдяки нашим біговим подіям привернути увагу суспільства до важливих тем. Для нас це не лише про спорт чи перемоги на дистанції – це про зміни у суспільстві. Рівненський напівмарафон, окрім благородної мети зібрати кошти на реабілітацію Незламних, показує, що наші міста мають ставати доступними та зручними для кожного. Безбар’єрність – це не абстрактна ідея, а конкретні рішення, які дають людям рівні можливості жити повноцінним життям», – говорить Інна Поперешнюк, співзасновниця Нової пошти.

Крім того, у межах події відбувся символічний «Забіг підтримки» на 1 км. Він був присвячений українцям, які заплатили за свободу ціною власного здоров’я й нині відновлюються після поранень. До забігу долучилися пацієнти реабілітаційного центру UNBROKEN, серед них Анатолій Савицький із Рівного, ветеран 42-ї окремої механізованої бригади, який після важкого поранення пересувається на кріслі колісному і присвятив дистанцію рідному місту та побратимам. Дмитро Сокот із Костопільщини, боєць 14-ї бригади, втратив кисть та отримав серйозні ушкодження ноги, нині готується до протезування і теж став учасником забігу.

Роман Черненко, протитанкіст 93-ї бригади, пробіг 10 км на протезі. Він отримав поранення у 2024 році, завершив реабілітацію навесні 2025-го і відтоді вже подолав понад 450 кілометрів.

 «Минулого року у Києві на марафоні Нової пошти я на милицях здолав 1 кілометр. Сьогодні – я пробіг 10 кілометрів на протезі. Бігове ком’юніті надихає мене йти до нових вершин!» – говорить Роман.

«Ми добре знаємо, що у Рівному є активне бігове ком’юніті. Але важливо, щоб разом із розвитком міста з’являлися події, які об’єднують і надихають людей. Саме з цією метою ми привезли у Рівне масштаб Нової пошти та серії забігів NewRun», – говорить Оксана Сученко, директорка компанії NewRun.

Усі стартові внески, а також донати через платформу Dobro.ua, спрямовані на виготовлення протезів для пацієнтів UNBROKEN. 

Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie