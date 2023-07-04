Рівне затопило через сильну зливу: частина міста без світла, зупинився електротранспорт

У Рівному у вівторок, 4 липня, сталася сильна злива. Через аномальні опади частину вулиць підтопило, а в місті подекуди була відсутня електрика.

Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

Місцеві жителі публікують відео після сильної зливи. Там видно, як вода затопила частину доріг, а подекуди навіть почало підтоплювати під'їзди житлових будинків.

Через негоду, за даними "Рівнеобленерго", частина будинків у місті залишилася без електрики, проте станом на 20:00 4 липня світло почали повертати.

Мер міста наголошує, що в Рівному випала аномальна кількість опадів, що і спричинило підтоплення. Також через це частково був зупинений рух електротранспорту.

"Через підтоплення тимчасово зупинили рух тролейбуси. Зараз на частині маршрутів, де ситуація легша, рух електротранспорту частково відновлено. Також доручив начальнику управління транспорту забезпечити доїзд рівнян у всі мікрорайони. Тож маршрутки повинні курсувати! Через підтоплення та зливу їх графіки вже дещо зміщені. Посприяли цьому і затори, особливо в центральній частині міста", - повідомив Олександр Третяк.

У міській раді запевнили, що комунальники вже ліквідовують наслідки негоди.

Рівне затопило через сильну зливу

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