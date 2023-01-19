Рівненщина укріплює оборону і захист АЕС через загрозу наступу з Білорусі

Безпека Рівненської АЕС - це пріоритет, її оборона починається з першого квадратного метру державного кордону, каже очільник області.

Через можливий наступ з боку Білорусі у Рівненській області будують ешелоновану оборону прикордонної лінії та кругову оборону міст та селищ. Також влада області переглядає план евакуації та захисту атомної електростанції.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"У нас кордон з Білоруссю протяжністю 229 кілометрів і більшість цієї ділянки – це непрохідні болота та ліси, тому ландшафт сприяє нашій обороні. Зі сторони Білорусі є лише декілька прохідних автодоріг. Оборона посилюється, це і ешелонована оборона прикордонної лінії та кругова оборона міст та селищ. У нас стоїть задача, щоб кожне село на Рівненщині було готовим до кругової оборони, тому сьогодні силами Добровольчого формування територіальної громади та добровольців ми зміцнюємо цю обороноздатність", – сказав він.

Крім цього місцева влада переглядає евакуаційні плани та маршрути, тому що раніше шляхи евакуації з Рівненської АЕС були розраховані у напрямку Білорусі.

"Ми усвідомлюємо, що Рівненська АЕС є стратегічною ціллю номер один у разі вторгнення. Оборона АЕС починається з першого квадратного метру державного кордону. По прямій від кордону до АЕС всього 60 кілометрів. Що стосується міста Вараша, біля якого розташована АЕС, воно розбито на квартали, за кожним з яких стоїть відповідальний, є внутрішня лінія оборони та зовнішня. Насичення міста військовими максимальне. Я оцінюю підготовку міста Вараш як дуже високу", -

За словами Коваля, влада проаналізувала допущені помилки та стратегію ворога на Чорнобильській та Запорізькій АЕС. "Рівненська АЕС – це наш пріоритет по збереженню безпеки", – повідомив голова Рівненської ОВА.

Також, за його словами, в області щотижня проходять злагодження та навчання силових структур за різними сценаріями.

Загроза з боку Білорусі

За даними прикордонників, на території Білорусі перебуває 11 тисяч російських військових, але ця кількість постійно змінюється через ротацію у ЗС РФ.

У Білорусі від ранку 19 січня зафіксовано збільшення авіаційної активності. Оголошено про початок спільного льотно-тактичного навчання з Росією.

За словами голови Рівненської ОВА Віталія Коваля, авіанавчання у Білорусі вплинуть на ритм життя всієї України. Він попереджає, що один із таких тренувальних польотів може стати нетренувальним.

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