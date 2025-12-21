- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
Рівненщина перебувала під ворожою атакою цієї ночі: перші деталі
Під час повітряної атаки був пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури.
На Рівненщині внаслідок ворожої атаки пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури — є поранений.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Коваль.
«Унаслідок повітряної атаки ворога був пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури. Загорання немає. Один з працівників отримав легку травму. Медичну допомогу йому надали на місці події», — зазначив він.
Наразі там працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших структур.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 21 грудня атакували ворожі безпілотники типу «Shahed».