Рівненщина перебувала під ворожою атакою цієї ночі: перші деталі

На Рівненщині було неспокійно / © Associated Press

Реклама

На Рівненщині внаслідок ворожої атаки пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури — є поранений.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Коваль.

«Унаслідок повітряної атаки ворога був пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури. Загорання немає. Один з працівників отримав легку травму. Медичну допомогу йому надали на місці події», — зазначив він.

Реклама

Наразі там працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших структур.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 21 грудня атакували ворожі безпілотники типу «Shahed».