Укрaїнa
1081
1 хв

Рівненщина перебувала під ворожою атакою цієї ночі: перші деталі

Під час повітряної атаки був пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На Рівненщині було неспокійно

На Рівненщині було неспокійно / © Associated Press

На Рівненщині внаслідок ворожої атаки пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури — є поранений.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Коваль.

«Унаслідок повітряної атаки ворога був пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури. Загорання немає. Один з працівників отримав легку травму. Медичну допомогу йому надали на місці події», — зазначив він.

Наразі там працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших структур.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 21 грудня атакували ворожі безпілотники типу «Shahed».

