Рівненщину накрили хуртовини: школи області переводять на "дистанційку"

Через погіршення погодних умов на Рівненщині вирішили не наражати дітей на небезпеку. Завтра, 9 січня, школярі області залишаться вдома і навчатимуться в онлайн-форматі.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Департамент освіти й науки Рівненської ОДА вже надіслав відповідну рекомендацію територіальним громадам. Головна причина такого рішення — прогноз погоди, який обіцяє посилення опадів.

«Таке рішення було ухвалено з огляду на сильні снігопади, які завтра лише посиляться», — зазначив очільник області.

В обласній адміністрації наголосили, що в умовах такої негоди безпека школярів є пріоритетом.

Нагадаємо, синоптики попереджали про наближення циклону, який принесе снігопади та ожеледицю до низки областей України.