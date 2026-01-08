ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Рівненщину накрили хуртовини: школи області переводять на "дистанційку"

У навчальних закладах Рівненської області завтра змінять формат уроків.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Дистанційне навчання

Школи Рівненщини переходять на дистанційне навчання через негоду / © Associated Press

Через погіршення погодних умов на Рівненщині вирішили не наражати дітей на небезпеку. Завтра, 9 січня, школярі області залишаться вдома і навчатимуться в онлайн-форматі.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Департамент освіти й науки Рівненської ОДА вже надіслав відповідну рекомендацію територіальним громадам. Головна причина такого рішення — прогноз погоди, який обіцяє посилення опадів.

«Таке рішення було ухвалено з огляду на сильні снігопади, які завтра лише посиляться», — зазначив очільник області.

В обласній адміністрації наголосили, що в умовах такої негоди безпека школярів є пріоритетом.

Нагадаємо, синоптики попереджали про наближення циклону, який принесе снігопади та ожеледицю до низки областей України.

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie