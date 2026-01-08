- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Рівненщину накрили хуртовини: школи області переводять на "дистанційку"
У навчальних закладах Рівненської області завтра змінять формат уроків.
Через погіршення погодних умов на Рівненщині вирішили не наражати дітей на небезпеку. Завтра, 9 січня, школярі області залишаться вдома і навчатимуться в онлайн-форматі.
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
Департамент освіти й науки Рівненської ОДА вже надіслав відповідну рекомендацію територіальним громадам. Головна причина такого рішення — прогноз погоди, який обіцяє посилення опадів.
«Таке рішення було ухвалено з огляду на сильні снігопади, які завтра лише посиляться», — зазначив очільник області.
В обласній адміністрації наголосили, що в умовах такої негоди безпека школярів є пріоритетом.
Нагадаємо, синоптики попереджали про наближення циклону, який принесе снігопади та ожеледицю до низки областей України.