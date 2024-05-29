Нова пошта та Рівненська ОДА будують модульне котеджне містечко для реабілітації військових

24 травня 2024 року Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна рада та компанія Нова пошта підписали меморандум про реалізацію спільного проєкту з будівництва модульного котеджного містечка для поранених військових. Воно буде розташоване на території Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни.

Кожен будинок розрахований на двох людей, які житимуть там під час лікування або реабілітації в госпіталі. Він матиме автономні системи опалення, сучасне планування і оздоблення. У ньому передбачена кухня з холодильником, вітальня з телевізором, набором м’яких меблів, окремі дві спальні кімнати, ванна кімната.

У проєктуванні та облаштуванні будинків будуть враховані всі потреби людей з інвалідністю. Зокрема:

дверні прорізи, пандуси, сходинки, поручні, туалети та інші елементи приміщення забезпечать легку маневреність для людей на кріслах колісних;

системи безпеки (пожежна та газова сигналізації, сигнали евакуації) матимуть візуальні сигнали або вібраційні оповіщення, доступні для сприйняття людьми з порушеннями слуху;

санітарне приміщення обладнають аварійною сигналізацією та системою оповіщення з врахуванням потреб осіб з порушеннями зору та слуху.

У межах співпраці Нова пошта закупить та доставить 10 таких модульних житлових будинків, вартістю 25 млн грн.

«Нова пошта це компанія, яка миттєво реагує на актуальні проблеми суспільства. Підтримка військових, які повертаються з фронту з важкими пораненнями та психологічними травмами - одна з них. Вже понад рік Нова пошта співпрацює з Рівненським обласним госпіталем ветеранів війни. У ньому проходять реабілітацію та відновлення наші демобілізовані працівники. За відгуками колег, це один з найкращих центрів в Україні, тож ми підтримуємо його розвиток, аби гідні умови для реабілітації мали якомога більше захисників і захисниць», - говорить Вячеслав Климов, співзасновник Нової пошти.

Рівненська ОДА забезпечить фінансування розроблення проєктно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт (влаштування фундаментів, підведення необхідних інженерних мереж та проведення благоустрою території).

«Рівненщина – це справжній реабілітаційний хаб для військових, а обласний госпіталь ветеранів – головний елемент цього хабу. Медзаклад активно розвивається. Тут триває будівництво нового корпусу. Співпраця з Новою Поштою дозволить облаштувати котеджне містечко. Вже зроблено багато інших кроків. При цьому планів теж чимало. Тож, зупинятися не плануємо, адже цей напрям – пріоритетний», - сказав Олександр Коваль, голова Рівненської ОДА.

КП "Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни Рівненської обласної ради" виділяє територію для розміщення модульних будинків та розробляє проєктно-кошторисну документацію.

Розташують модульне котеджне містечко в сосновому бору в екологічно чистій зоні в безпосередній близькості від залізничної станції і автомобільної траси.