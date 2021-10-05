Наразі стан дитини поліпшився, однак вона досі перебуває у лікарні.

Трирічного хлопчика із судомами допомогли доправити до лікарні поліцейські на Рівненщині.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 5 жовтня.

Водія легковика, який мчав селом Мульчиці, побачили копи та вимагали зупинитися. Раптом із салону вибігла жінка і пояснила, вони поспішають із чоловіком назустріч швидкій, адже у їхнього маленького сина дуже висока температура і його судомить. Копи маму з дитиною забрали у свою службову автівку і рушили до лікарів.

Коли зустріли медиків, ті сказали, що дитині таки треба у лікарню. Утім їхати до траси ще треба було зо 20 кілометрів розбитою дорогою. Щоб було швидше до поліцейського кросоверу сіли фельдшер з мамою і малим пацієнтом. Чимдуж помчали до районної лікарні. Там надали допомогу і стан хлопчика поліпшився. Тепер поліцейські чекають, щоб він одужав, аби завітати до малюка в гості.

Новини України: рівненські копи допомогли доправити до лікарні 3-річного хлопчика із судомами

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