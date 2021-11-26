Рівненського скульптора засудили за вбивство жінки, тіло якої знайшли закопаним у його майстерні

Чоловік вирішив, що буде подавати апеляцію.
На 15 років за ґратами за вбивство засудили скульптора - відомого на Рівненщині митця 54-річного Віктора Архіпова.
Про це повідомляють журналісти ТСН.
Його затримала поліція в лютому торік, бо він скалічив свого товариша кухонною сокирою. Коли ж копи проводили огляд його майстерні, в приміщенні виявили закопаним тіло 49-річної жінки, яку розшукували місяць. Її скульптор вбив кухонним ножем.
У місті подейкували, що з митцем у неї був роман. Жінка рідним розповідала, що він їй імпонує своєю інтелігентністю та вихованістю.
Попри докази копів свою провину обвинувачений заперечував. Митець із вироком у 15 років не згодний і готується подавати апеляцію.
Читайте також:
Ударив ножем у серце: у Краматорську чоловік вбив матір
Бив руками і ногами в голову: на Прикарпатті племінник до смерті побив свого дядька
Майже добу не виходила на зв'язок: під Харковом чоловік у власній квартирі виявив тіло дочки