Рівненського скульптора засудили за вбивство жінки, тіло якої знайшли закопаним у його майстерні

Рівненського скульптора засудили за вбивство жінки, тіло якої знайшли закопаним у його майстерні

Чоловік вирішив, що буде подавати апеляцію.

На 15 років за ґратами за вбивство засудили скульптора - відомого на Рівненщині митця 54-річного Віктора Архіпова.

Про це повідомляють журналісти ТСН.

Його затримала поліція в лютому торік, бо він скалічив свого товариша кухонною сокирою. Коли ж копи проводили огляд його майстерні, в приміщенні виявили закопаним тіло 49-річної жінки, яку розшукували місяць. Її скульптор вбив кухонним ножем.

У місті подейкували, що з митцем у неї був роман. Жінка рідним розповідала, що він їй імпонує своєю інтелігентністю та вихованістю.

Попри докази копів свою провину обвинувачений заперечував. Митець із вироком у 15 років не згодний і готується подавати апеляцію.

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