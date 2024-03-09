“Рівні і рівніші”: військовий гнівно прокоментував демобілізацію Залужного

В українській армії багато людей, які за станом здоров'я заслуговують на демобілізацію, але вона їм “не світить”.

Журналіст Олександр Піддубний, який від початку повномасштабного вторгнення перебуває в лавах ЗСУ, зауважив, що звільнення з військової служби генералів Залужного і Шаптали за станом здоров'я нагадує шкідливий принцип про “рівних і рівніших”

Про це він написав у своєму дописі у Facebook.

Військовий зазначив, що розуміє армійську субординацію, за якої існує різне ставлення до генералів та нижчих чинів. Однак він наголосив, що українська армія за теперішніх воєнних умов — це “не кадрове військо”.

“У нас військо, що більшою частиною складається з мобілізованих. Тобто складається із самодостатніх особистостей. Гідність - це те, що відрізняє нас від росіян. Тому в ЗСУ дуже шкідливим є принцип: "я командир, а ти дурень". Шкідливим є принцип: "всі рівні, але є рівніші". У нас дуже багато людей, які за станом здоров'я заслуговують на демобілізацію і ця демобілізація їм не світить”, — пояснив Олександр Піддубний.

Військовий нагадав, що в дописі влітку 2022 року застерігав українців від "створення кумира", маючи на увазі Залужного. “Час свідчить, що я мав рацію”, - резюмував він.

Раніше видання ZN.UA з посилання на власні джерела повідомило, що Валерій Залужний після звільнення з посади головкома ЗСУ пройшов військово-лікарську комісію, де був визнаний непридатним.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла різко відреагувала на цю інформацію, нагадавши заперечення Валерія Залужного щодо звільнення від військової служби людей з інвалідністю 2 групи.

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