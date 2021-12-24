Рівно 10 місяців тому в Україні стартувала вакцинація від COVID-19: скільки людей вже щеплено

Рівно 10 місяців тому в Україні стартувала вакцинація від COVID-19: скільки людей вже щеплено

За добу 23 грудня провакциновано 113 882 людини.

Вже 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 42,8% - пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. Станом на 24 грудня 2021 року в Україні вже проведено майже 28 млн щеплень, дві дози вакцини отримали понад 13 млн українців.

Про це повідомляє МОЗ.

"За добу 23 грудня 113 882 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 36 546 людей, повністю імунізовані – 76 543 людини, додаткову дозу отримали 793 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 537 066 людей, з них отримали першу дозу – 14 537 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 296 090 людей, отримали додаткову дозу – 1 389 людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом вже проведено 27 834 543 щеплення.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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