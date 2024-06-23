"Рій дронів": Україна розробляєє безпілотники, які атакуватимуть без втручання людини - The Times

Безпілотники можуть "стріляти на поразку" в чітко визначеній зоні, де присутній тільки ворог.

На війні з російським агресором українські розробники створюють безпілотники, які здатні під час бою "розмовляти" один з одним і битися "роєм", як одна команда.

Про це розповів один із київських розробників Сергій Крупієнко в інтерв'ю The Times.

Команда Купрієнко незабаром випустить на передову нову раніше небачену розробку - штучно створений "рій" із семи дронів, здатних взаємодіяти один з одним і підривати танки, а також шпигувати за противником.

"Це еквівалентно появі парового двигуна на заводі роки тому. Наше основне завдання - змусити роботів вести бойові дії, а не людей", - зазначив він.

Роботи зможуть, зокрема, спілкуватися один з одним, ухвалювати рішення про те, хто з них атакує, хто збирає інформацію. Що важливо - робитимуть вони це швидше за людей.

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У той же час, заступник міністра цифрової трансформації Олексій Борняков каже, що у "війні безпілотників" він бачить майбутнє конфлікту.

"Україна не дозволить машинам-вбивцям стати "повністю автономними", оскільки "людина має підтвердити ціль", - запевник Купрієнко.

Водночас він визнає, що "технічно безпілотники можуть робити це самі".

Крім того, безпілотники можуть "стріляти на поразку" в чітко визначеній зоні, де присутній тільки ворог.

"Американський експерт Singer вважає, що Україна, можливо, вже дозволила ШІ знищувати цілі без втручання людини. Він посилається на використання новітньої американської системи безпілотників, яка може ідентифікувати ворожі машини, навіть якщо вони замасковані, і передавати їхні координати іншим безпілотникам, які автоматично запускаються для їхнього знищення", - пише The Times.

Купрієнко наголосив і на тому, що "людина-командир" має затверджувати кожну атаку.

"Але він визнає, що деякі командири захочуть перейти до повної автономності, щоб максимально використати потенціал рою дронів. Як і Борняков, він припускає наявність "зони ураження", яка містить тільки ворожі цілі, у межах якої рій може атакувати на власний розсуд. Ми ведемо війну і ми хочемо перемогти", - додав Купрієнко.

Нагадаємо, в Україні успішно пройшла випробування вітчизняна роботизована наземна платформа "Соломандра", призначена для виявлення та знешкодження протипіхотних мін.

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