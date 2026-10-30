Рієлторам готують нові покарання: за що можна отримати штраф до 68 тисяч гривень

Рієлтор / © pexels.com

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В Україні пропонують запровадити кримінальну відповідальність для рієлторів, які надають послуги без офіційного статусу або без укладення письмового договору з клієнтом.

Відповідний законопроєкт №16192 зареєстровано у Верховній Раді, про що повідомляє «Судово-юридична газета».

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За які порушення каратимуть та які штрафи передбачено

Згідно з документом, Кримінальний кодекс України пропонують доповнити новою статтею 203-3 — «Незаконна діяльність з надання посередницьких послуг у сфері нерухомості».

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За посередництво у сфері нерухомості без статусу агента чи без письмового договору з покупцем або продавцем пропонують штрафувати від 17 000 до 34 000 гривень (від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів) із забороною обіймати певні посади чи займатися цією діяльністю на один рік.

Якщо ж такі дії вчинені з корисливих мотивів або за попередньою змовою групою осіб, штраф зросте від 34 000 до 68 000 гривень (від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів), а заборона на діяльність триватиме три роки. Позбавлення волі за цією статтею не передбачено.

Чому пропонують запровадити штрафи

Автори законопроєкту пояснюють, що значна частина ринку нерухомості працює в тіні, адже рієлтори та консультанти часто не мають реєстрації, не підписують офіційних угод і приховують доходи від продажу чи оренди.

Це призводить до втрат бюджету через несплачені податки, створює ризики для клієнтів і допомагає відмивати незаконні гроші через відсутність перевірок та фінансового моніторингу.

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Як приклад розробники наводять Францію, Бельгію та Швецію, де за такі порушення вже діє кримінальна відповідальність.

Коли запровадять нові штрафи

Законопроєкт №16192 пов’язаний із документом №16145 від 13 жовтня 2026 року «Про захист житлових та інших прав фізичних і юридичних осіб при отриманні посередницьких послуг у сфері нерухомості». Саме цей базовий проєкт має визначити статус агента з нерухомості, права клієнтів та вимоги до договорів.

Якщо парламент ухвалить документ і його офіційно опублікують, закон набере чинності через 12 місяців. Наразі законопроєкт лише розглядають у Верховній Раді, тому нові норми та штрафи ще не діють.

Нові законопроєкти в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16170, який пропонує змінити правила для водіїв і тих, хто планує отримати посвідчення. Зокрема, хочуть змінити термін дії водійських прав, дозволити сідати за кермо від 17 років за певних умов і запровадити випробувальний період для водіїв-початківців.

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Раніше ми писали, у Верховній Раді розглянуть законопроєкт про посилення покарання за ухилення від мобілізації та СЗЧ. До цього документа повернулися через потребу в ротації бійців на фронті та стрімке зростання кількості заброньованих у тилу.

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