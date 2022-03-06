Рієлтори повідомляють, що на заході України вже немає вільного житла

Рієлтори повідомляють, що на заході України вже немає вільного житла

Рієлтори координують розселення у школах, об'єктах соціально-побутової інфраструктури, гуртожитках, але навіть і тут бракує вільних місць.

За 10 днів війни рієлтори західноукраїнських відділень Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України безкоштовно розселили понад 100 тисяч біженців з Київської, Харківської, Донецької, Луганської, Сумської, Чернігівської, Запорізької, Херсонської та інших областей України.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на слова Юрія Піта, президента Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України.

Він говорить, що населенні пункти на заході України переповнені заявками на розселення, а вільних місць немає вже 5 днів.

"Рієлтори координують розселення у школах, об'єктах соціально-побутової інфраструктури, гуртожитках, але навіть і тут бракує вільних місць", – зазначив він.

Понад 30% власників квартир в західноукраїнських обласних центрах надали біженцям своє житло взагалі безоплатно, а органи місцевої влади боряться з підвищенням цін на житло орендодавцями.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.