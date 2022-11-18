"Риють окопи та ставлять бетонні загородження в Криму": як окупанти вибудовують лінію оборони (відео)

Окупанти біля кордону з Кримом збудували нові траншейні системи для оборони від контрнаступу ЗСУ.

Канал СтратКом ЗСУ оприлюднив відео, ня якому показано, як росіяни будують лінію оборони.

На ролику помітно облаштовані окопи росіян, бетонні протитанкові загородження, ескаватори, які риють траншеї, важку техніку, вантажівки та авіацію.

"К*цапня риє окопи та ставить бетонні загородження у Криму. Розумово відсталі думають, що це їм допоможе", - йдеться у дописі до відео.

Оборона окупантів

Російські війська відходять з Херсонщини під натиском ЗСУ, а також тому, що опинилися перед загрозою оточення.

За даними розвідки Великої Британії, підрозділи окупантів збудували нові траншейні системи біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями. Деякі з цих оборонних рубежів розташовані за 60 км від лінії фронті. Це може свідчити про те, що росіяни готуються до подальшого контрнаступу ЗСУ. Крім того, британські розвідки вважають, що РФ перекине частину військ з півдні саме у район Бахмута.

За словами військового експерта Романа Світана, Росія вже перекинула на Донбас частину війська, яке відступило з Херсона на правий берег Дніпра. Бойові штурмові частини посилили натиск окупантів на східному напрямку.

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