“Різали ножем, а потім підірвали”: російські військові жорстоко вбили українку - подробиці

Мати загиблої заявляє, що вся бригада знала про це жорстоке вбивство, але ретельно це приховувала.

Російський командир разом із підлеглими жорстоко вбили дівчину з Луганської області. Стали відомі деталі про розправу над українкою.

За що так познущалися з дівчини і що про неї відомо – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Жорстоке вбивство на Луганщині

Вона не дожила до свого дня народження всього 10 днів. 23-річну Валентину Добронтову на Луганщині позбавили життя російські звірі.

Зазначається, що один з обвинувачених — командир взводу ВДВ Айдин Жамідулов. Про моторошне вбивство стало відомо лише нещодавно, хоча ці страшні події розгорталися ще у 2023 року.

За версією слідства, саме за наказом Жамідулова його підлеглі різали дівчину ножем, після чого її тіло підірвали, намагаючись таким чином приховати сліди злочину.

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Коли рідні почали відтворювати той трагічний вечір, з’ясувалося, що ввечері 13 січня 2023 року Валентина Давронова відзначала в Щасті старий Новий рік із подругою, коли їй подзвонив знайомий російський військовослужбовець і наполіг, щоб дівчина приїхала в Луганськ у кафе Веселка.

Після цього вона перестала виходити на зв’язок. На третій день після того, як зв’язок із дівчиною зник, її мати звернулася до "поліцію". Однак там заявили, що вона "забухала". Незабаром слідство затримало російських окупантів — командира взводу ВДВ старшого лейтенанта Айдина Жамідулова, рядового, який служив на посаді старшого розвідника ВДВ Олексія Дорожкіна і командира бойової машини розвідувального взводу сержанта Романа Плещеєва.

За твердженням матері загиблої, також нібито було затримано четвертого російського військового з позивним Бугор, проте пізніше його за невідомих їй обставин було знайдено мертвим. За інформацією російського видання Коммерсант, Валентину Давронову того вечора вивели з кафе і посадили у вантажівку.

Вбили, бо запідозрили в допомозі ЗСУ

Своїм підлеглим при цьому Жамідулов заявив, що Валентина служила в українській армії і нібито займається розвідкою в інтересах ЗСУ. Мати загиблої заявляє, що вся бригада знала про це жорстоке вбивство, але ретельно це приховувала.

"Вони всі, вся їхня бригада, знали про це, кожен трохи в чомусь брав участь. Хтось замивав [кров у лазні], хтось переносив [тіло]. Вони ж усі чули крики її, вони ж знущалися над нею не п’ять секунд, там стільки ножових поранень було", - йдеться в повідомленні.

Деталі від матері загиблої

Мати загиблої розповіла в коментарі журналістам, що дівчина в останній рік свого життя оренду квартиру в населеному пункті Щастя, який був окупований російськими військами в лютому 2022 року. І, на жаль, таких випадків звірств росіян на тимчасово окупованих територіях багато, й про більшість із них нічого невідомо, адже усі злочини ретельно приховуються. Втім, також у 23 році набула розголосу історія про вбивство усієї родини разом із дітьми.

Розстріл сім’ї у Волновасі

Сталося це у Волновасі, а руки до злочину приклали кадировці. Тоді вони розстріляли сім’ю з 9 людей у власному будинку. Про це повідомляв радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

Не пошкодували навіть дітей

Згодом стало відомо, що серед убитих, зокрема дівчинка молодших класів та 4-річний хлопчик, а перед тим кадирівець посварився з главою родини через їхній будинок. Він хотів виселити сім'ю з їхньої оселі, щоб самим заселитися туди.

Омбудсмен Дмитро Лубінець також сказав, що, за попередніми даними, окупанти позбавили життя цілої сім'ї, які святкували день народження, бо ті відмовилися віддавати власне житло окупантам. Зауважимо, що тоді навіть у місцевих пабліках жителі окупованих територій обговорювали злочин загарбників і підтверджують сказане Андрющенком та Лубінцем.

Нагадаємо, під час окупації Бучі у березні 2022 року було викрадено та після катувань жорстоко вбито полковника Служби безпеки України Олексія Теліженка.

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