Різанина між школярами на Рівненщині: учень вдарив ножем 11-річного однокласника

Шестикласника на перерві вдарив у живіт та порізав ножем одноліток.

У Рівненській області 11-річного школяра на перерві вдарив у живіт та порізав одноліток під час бійки.

Про це передає поліція Рівненської області.

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Інцидент стався у Дубенському районі. До лікарні звернулася мати із 11-річним сином. Медики діагностували у хлопчика непроникаюче ножове поранення живота.

За словами правоохоронців, шестикласника на перерві вдарив у живіт та порізав ножем одноліток під конфлікту, коли потерпілий заступився за товариша.

Хлопчик не одразу зрозумів, що сталося, та пішов на урок. Пізніше йому стало погано. Школяр помітив поріз та розповів про це однокласнику, який і звернувся до шкільної медсестри.

Зараз життю дитини наразі нічого не загрожує, хлопець перебуває під наглядом лікарів.

Інший учасник конфлікту запевняє, що не хотів таких наслідків. Додає: ніж нібито придбав у місцевому магазині та носив із собою.

Оскільки нападник через свій вік не підлягає відповідальності за законом, за його дії відповідатимуть батьки. Наразі вирішується питання про притягнення їх до відповідальності за невиконання батьками своїх обов'язків щодо виховання дитини.

Раніше повідомлялося, що 12-річний хлопець напав на вітчима з ножем, щоб захистити матір.

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