Різанина на Черкащині: чоловік з ножем напав на відвідувачів магазину, є поранені

Різанина на Черкащині: чоловік з ножем напав на відвідувачів магазину, є поранені

Внаслідок різанини травмовано чотирьох чоловіків.

На Черкащині пізно ввечері чоловік напав з ножем на людей в магазині. Внаслідок інциденту отримали поранення четверо чоловіків.

Про це у Facebook повідомв Черкаський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Як зазначається, подія сталася ввечері 19-го грудня на вулиці Василя Доманицького у селі Скородистик Іркліївської сільської громади.

"О 22:30 в диспетчерську "екстренки" зателефонувала перелякана жінка і повідомила, що у магазині ''Вера'' чоловік з ножем напав на відвідувачів і чотирьох поранив", — йдеться в повідомленні.

До місця події терміново виїхали три бригади екстреної медичної допомоги. Внаслідок різанини травмовано чотирьох чоловіків. Їх згодом доправили до Чорнобаївської багатопрофільної лікарні.

"У 29-річного чоловіка виявили ножове поранення грудної клітки та різану рану голови; у 38-річного – наскрізну рану щоки. Чоловік 30-ти років також мав різану рану на щоці. Ще у одного 30-річного чоловіка була різана рана голови, колота рана грудної клітки та плеча", — повідомляють в Черкаському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Нагадаємо, у Черкасах вірменин побив та порізав хлопця, бо він випадково зачепив його, коли їхав на велосипеді. Суд визнав чоловіка винним, проте звільнив від ув'язнення.

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