Різанина на Хмельниччині: затримали трьох чоловіків, які убили людину та поранили ще 4-х

У Кам’янці-Подільському затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві одного місцевого жителя та травмуванні ще чотирьох людей.

Про це передає поліція Хмельницької області.

"В ніч на 1 листопада... надійшло кілька повідомлень про те, що троє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння нанесли ножове поранення випадковому перехожому. Потім, зайшовши у під’їзд будинку по вулиці Космонавтів, побили ще трьох потерпілих та вбили 42-річного місцевого мешканця", — йдеться у повідомленні.

Підозрюваних осіб правоохоронці затримали неподалік місця вчинення злочину.

За даними фактами слідчі відкрито кримінальне провадження:

за ч. 2 та ч.4 статті 296 (хуліганство, вчинене групою осіб та із застосуванням холодної зброї) ,

п.7 ч.2 статті 115 (умисне вбивство з хуліганських мотивів),

ч.2 146 (незаконне позбавлення волі людини.

Зловмисників затримали та оголосили їм про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше у ЗМІ з'явилася непідтверджена інформація, що у Кам'янці-Подільському троє п'яних військових влаштували різанину. Зазначалося, що нібито від їхніх рук загинув 18-річний хлопець. Як бачимо, поліція не уточнює, чи дійсно нападники були військовослужбовцями. Також не збігаютья дані про загиблого: за інформацією поліції було вбито 42-річного чоловіка, а не 18-річного хлопця.

Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що у Києві військовослужбовець ЗСУ застрелив двох інших військових. За інформацією САП, військовоослужбовці однієї із частин Києва у ніч вбивства розпивали алкоголь і між ними виник конфлікт.

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