Різанина у ліцеї на Рівненщині: 9-класник отримав удар ножем в стегно, його забрала "швидка"

Мама постраждалого підлітка стверджує, що дирекція школи замовчує інцидент. За словами жінки, нападник нібито є сином місцевого бізнесмена.

На Рівненщині в одному з ліцеїв учень 9 класу отримав колту рану стегна. Підлітка ймовірно поранив однокласник.

Про це пише поліція Рівненської області та місцеві пабліки.

Інциднт стався ще 21 листопада 2024 року, проте про нього стало відомо лише тепер.

За словами правоохоронців, 14-річний підліток приніс до школи ніж, який демонстрував однокласникам. Під час цієї розваги його однокласник отримав колоту рану стегна

"Першопочатково претензій ані матір, ані потерпілий парубок не мали, однак невдовзі жінка звернулась до поліції із заявою. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Обставини встановлюються", – розповіли у поліції.

Що розповіла мати постраждалого

Тим часом, до місцевого пабліку "Рівне 1283" звернулася мама постраждалого підлітка. Вона стверджує, що дирекція школи замовчує інцидент і робить все можливе, щоб кривдник не був покараний. За словами жінки, нападник нібито є сином місцевого бізнесмена.

Поранений підліток

"Учням класу дають писати пояснюючи і т.д. "заднім " числом. "Різник" хизується,що йому нічого не буде, бо його батько дружить з директором, і взагалі, тепер вчителі будуть боятися його, бо наступного разу може вчительку підрізати", – йдеться в повідомленні.

Мама потерпілого просила в директора школи, щоб він перевів кривдника в інший клас. Проте їй відмовили.

"Я ледве добилася, щоб на кривдника відкрили кримінальну справу. Весь цей час зіштовхуюся з перепонами і байдужістю тих, хто переживає не за здоров'я мого сина, а за свою *опу в м'якому кріслі", – обурюється жінка.

Раніше повідомлялося, що в одному з ліцеїв на Рівненщині вчитель побив учня.

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