Різанина у Луганську: "герой СВО", відомий патріотичними віршами, вбив свою коханку

Російський військовий, "патріотичні" вірші якого публікувало Міноборони РФ у пропагандистських відео, разом із підлеглими жорстоко вбив 23-річну жінку у тимчасово окупованому Луганську.

Про це пише Telegram-канал ASTRA з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону розглядає кримінальну справу стосовно викрадення та вбивства з особливою жорстокістю мешканки Луганську Валентини Давронової російськими військовими. У скоєнні злочину звинувачуються командир взводу ПДВ старший лейтенант Айдин Жамідулов та його підлеглі – рядовий Олексій Дорожкін та сержант Роман Плещеєв.

За даними судової справи, Давронова та Жамідулов перебували в інтимних стосунках, про що жінка нібито збиралася розповісти дружині свого коханця, яка чекає на повернення свого чоловіка-"героя" в Оренбурзькій області РФ.

За версією слідства, 13 січня 2023 року 28-річний старший лейтенант Жамідулов разом із іншими військовими розпивали спиртне у луганському кафе "Веселка". Коли пізніше до кафе прийшла Давронова, між нею і Жамуділовим стався конфлікт.

Щоб уникнути питань підлеглих та надати своїм діям вигляду правомірних, Жамідулов розповів їм, що Давронова служила в ЗСУ та нібито працює на українську розвідку. Жінку посадили в кузов КамАЗу і привезли у місце тимчасової дислокації військової частини.

Там луганчанку завели до солдатської лазні і скорчем зв'язали руки та заклеїли очі. Після цього Жамідулов завдав їй близько двадцяти ударів ножем. У цей час до лазні увійшли його підлеглі Плещеєв та Дорожкін, які за наказом Жамідулова добили жертву ще кількома ножовими ударами, від одного з яких в область серця жінка й померла.

"Переконавшись, що дівчина мертва, Айдин Жамідулов наказав підлеглим вивезти тіло та підірвати трьома гранатами, щоб тіло було неможливо впізнати та встановити причину смерті", – пишуть ЗМІ.

Незабаром усіх вбивць заарештували. Зазначається, що у жертви залишилася маленька дочка.

Нагадаємо, російські військові вчинили масове вбивство на окупованій Херсонщині. Двох окупантів затримали за підозрою у вбивстві п'ятьох осіб.

Читайте також: