Різанина у ресторані в Запоріжжі: поліція розшукує осіб, які затіяли конфлікт

Різанина у ресторані в Запоріжжі: поліція розшукує осіб, які затіяли конфлікт

В результаті конфлікту загинув один чоловік, ще один отримав поранення.

У Запоріжжі в одному з елітних ресторанів сьогодні, 28 жовтня, вранці зарізали 25-річного чоловіка. Ще одного пораненим знайшли неподалік закладу.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

28 жовтня о 06:28 правоохоронці отримали повідомлення, що в одному з ресторанів на проспекті Маяковського відбувається сутичка між невідомими чоловіками. По прибутті правоохоронці виявили тіло 25-річного чоловіка з ножовими пораненнями тулуба.

"За попередніми даними, близько шостої години ранку між чотирма чоловіками, які випивали, виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої потерпілий отримав ножові поранення тулуба, від яких помер на місці події. Ще одного чоловіка, 2000 року народження, з ножовими пораненнями госпіталізовано до міської лікарні", - повідомили у поліції.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події та учасників і свідків події.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що правоохоронці у Запоріжжі знайшли документи одного з учасників бійки у ресторані, а також сліди крові, які вели у бік занедбаного дитячого садка.

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